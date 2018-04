Raddiebe stahlen auch Überwachungskamera

In der Nacht auf Sonntag haben unbekannte Täter mehrere Fahrräder aus einem Geschäft in St. Kanzian gestohlen. Sie montierten auch die Überwachungskamera ab und nahmen sie mit. Der Schaden beträgt mehr als 20.000 Euro.

Gegen 2.30 Uhr durchtrennten die Unbekannten in einem Fahrradgeschäft in St. Kanzian am Klopeiner See ein Stahlseil, mit dem mehrere Fahrräder gegen Diebstahl gesichert waren. Zusätzlich war mit diesem Seil auch der Metall-Fahrradständer angebunden.

Anschließend stahlen die Täter fünf neuwertige Mountainbikes und ein E-Bike. Außerdem wurde die Überwachungskamera von der Wand gestohlen und mitgenommen. Der Wert der gestohlenen Fahrräder und der Kamera beträgt laut Polizei mehr als 20.000 Euro.