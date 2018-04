Verhinderter Dieb zückt Messer gegen Polizei

Ein 23-Jähriger wollte am Freitagabend in einem Lebensmittelgeschäft in St. Veit in die Kassenlade greifen. Kunden verständigten einen Polizisten, der gerade im Geschäft war. Nach kurzer Verfolgung bedrohte der Verdächtige den Beamten mit einem Messer.

Gegen 19.00 Uhr soll der Mann versucht haben, aus der Geldlade der Kasse Bargeld zu stehlen. Die Kassiererin konnte das jedoch verhindern, worauf der junge Mann die Flucht ergriff. Ein zu diesem Zeitpunkt im Geschäft anwesender uniformierter Polizeibeamter wurde von Kunden auf den versuchten Diebstahl hingewiesen. Daraufhin nahm er die Verfolgung des Flüchtenden auf und stellte den Verdächtigen kurz später.

Klappmesser gezogen

Plötzlich zog der 23-Jährige ein Klappmesser aus der Hosentasche und bedrohte damit den Beamten. Als die verständigte Polizeiunterstützung eintraf, wurde der sich heftig wehrende und um sich schlagende Mann vorläufig in Verwahrung genommen. Weder der Verdächtige noch die Beamten wurden dabei verletzt. Über Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann in die Justizanstalt gebracht.