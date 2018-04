Görtschitztal will wieder Betriebe anlocken

Nach der Entdeckung des Umweltskandals mit Hexachlorbenzol 2014 kehrt im Görtschitztal wieder Normalität ein. Die Messwerte sind weitgehend in Ordnung, Biolandwirtschaft wieder möglich. Nun will man das Image des Tals aufpolieren, um Betriebe anzulocken.

Laut dem Bericht des Umweltbundesamtes ist das Görtschitztal weitgehend HCB-frei, die Verzehrwarnung für Produkte aus dem Tal wurde aufgehoben - mehr dazu in Görtschitztal weitgehend HCB-frei. Hauptbetroffen vom HCB-Skandal war die Landwirtschaft. Bei Milch, Fleisch, Gemüse und Obst wurden überhöhte Werte von HCB festgestellt. Die Lebensmittel mussten entsorgt werden, das Futter für die Tiere ausgetauscht. Von einem Tag auf den anderen büßten die Bauern den Großteil ihres Einkommens ein.

Betriebe in Existenz gefährdet

Obwohl die Betroffenen finanziell entschädigt wurden, war der HCB-Skandal für manchen Betrieb existenzgefährdend. Wie etwa für den Gipflerhof von Griseldis Felsbeger in Guttaring. Kurz zuvor hatte der Hof von Rinder- auf Ziegenwirtschaft umgestellt. Nach Bekanntwerden des HCB-Skandals habe sich die Frage gestellt, ob man überhaupt weitermachen solle, so Felsberger. Das Futter wurde ausgetauscht, die Milch musste über Monate entsorgt werden.

Heute liefert der Betrieb wieder 600 Liter Ziegenmilch pro Woche an die Molkerei Sonnenalm. Felsberger sagte, die Entscheidung weiterzumachen sei richtig gewesen, denn das Tal sei so gut kontrolliert, dass man sicher sei, dass in der Milch nichts drin sei.

Auch Tourismusbetriebe litten

Unter dem HCB-Skandal litten auch die 76 Tourismusbetriebe im Tal. Allein das Biolandhaus Arche verlor in zwei Jahren 60.000 Euro Umsatz. Jetzt geht es aber wieder aufwärts, sagt Andreas Duller von der Tourismusregion Mittelkärnten. Es seien schwierige Jahre gewesen, viele Menschen hätten angerufen und gefragt, ob es überhaupt sicher sei, ins Tal zu fahren. Nun gebe es aber wieder verstärkt Anfragen. „Wir hoffen, dass wir jetzt das Tal mit alle Facetten den Gästen anbieten können.“

Image und Ausbau von Internet stärken

Jetzt gelte es, vor allem das Image der Region zu verbessern und zwar mit innovativen Projekten, die über den Görtschitztalfonds und aber auch andere Töpfe gefördert werden. So soll das Breitbandinternet ausgebaut werden, damit sich neue Betriebe im Tal ansiedeln, sagt Wolfgang Müller, der Vorsitzende des Zukunftsfonds Görtschitztal. Wichtig sei auch die Sanierung der Blaukalkdeponie der Donau Chemie AG in Brückl: "Vielleicht ist es möglich, eine eigene Entsorgungs GmbH mit dem Land zu gründen, um die Last mit der Donau Chemie zu nehmen und mit Land und Bund eine gute Lösung zu finden. In spätestens zehn Jahren soll die Blaukalkdeponie saniert und ausgeräumt sein.

