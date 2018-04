Kaiser gegen kroatische Gedenkfeier

Die alljährliche Gedenkfeier für kroatische Kriegsopfer am Loibacher Feld ist schon lange als faschistische Veranstaltung umstritten. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sagte am Samstag, der Bund sei gefordert, denn Kärnten könne die Feier nicht verhindern.

Um die 15.000 Menschen nehmen an der Feier in der Nähe von Bleiburg jedes Jahr teil. Heuer wird sie am 12. Mai stattfinden. Letztes Jahr gab es eine Petition an Kaiser von 21 Organisationen aus Politik, Erinnerungsarbeit und Kultur, die sich gegen dieses Ustascha-Gedenken aussprechen. Sie sei zum größten Neonazitreffen Europas geworden, hieß es - mehr dazu in Protest gegen kroatische Gedenkfeier.

ORF

Kaiser sagte am Samstag in einer Aussendung, das Land Kärnten erteile jeglichen politischen Extremismen eine unmissverständliche Absage. Das gelte auch und insbesondere für rechtsextreme Kundgebungen im Schoße eines als „kirchliche Prozession“ jährlich Mitte Mai stattfindenden Veranstaltung am Loibacher Feld, so Kaiser: „Es kann und darf nicht sein, dass dort Jahr für Jahr kroatische und andere Rechtsextreme und Faschisten ihre völlig inakzeptable, abstoßende und verbotene ideologische Einstellung mehr oder weniger offen zur Schau tragen.“

Auslieferung durch Briten Die Gedenkfeier findet für die Menschen statt, die von den Briten am Ende des Zweiten Weltkriegs an die siegreichen kommunistischen Partisanen ausgeliefert wurden. Sie waren nach Österreich geflüchtet, als Nazi-Deutschland kapituliert hatte und hatten sich den Briten ergeben. Darunter waren Zivilisten, aber auch Kämpfer der rechtsextremen Ustascha. Nach der Auslieferung kam es zu Massakern.

Land kann Treffen nicht verhindern

Das Land Kärnten habe nach umfassenden Prüfungen der aktuellen Gesetzeslage durch Juristen keinerlei Möglichkeit, die Veranstaltung zu verhindern, da es sich um eine kirchliche Veranstaltung eines eingetragenen Vereines auf Privatgrund handelt. Rechtlich ist gemäß dem Sicherheitspolizeigesetz das Bundesministerium für Inneres zuständig. Dieses müsse – und wurde dazu ebenso wie Justizministerium vom Landeshauptmann wiederholt schriftlich aufgefordert - sicherstellen, dass Gesetzte – wie das Verbotsgesetz – eingehalten und Zuwiderhandeln sofort geahndet werde.

ORF

Gespräche auf Ministerebene gefordert

Kaiser fordert daher die Bundesregierung auf, gerade im Gedenkjahr 80 Jahre nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Österreich, strenge Maßnahmen gegen das Treffen zu setzen. Zumindest müssen Innen- und das Justizministerium Sorge tragen, dass genügend Personal des Verfassungsschutzes und der Staatsanwaltschaft vor Ort die Einhaltung der Gesetze kontrolliere. Außerdem müsse bei Verstößen und Zuwiderhandeln mit unmissverständlicher Strenge vorgegangen werden. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Außenministerin Karin Kneissl sollten sich mit der kroatischen Staatsspitze in Verbindung zu setzen, und diese zu einer klaren Absage an alle faschistischen Aktivitäten im Rahmen der Gedenkveranstaltung am Loibacher Feld auffordern, sagte Kaiser.

Prozess gegen Kroaten

Am kommenden Donnerstag findet ein Prozess am Klagenfurter Landesgericht gegen einen Kroaten statt, dem vorgeworfen wird, sich im Rahmen des Treffens 2017 im nationalsozialistischem Sinne wiederbetätigt zu haben. Bei der Gedenkfeier soll er laut Anklage auf dem

Friedhof dreimal seinen rechten Arm mit ausgestreckten aneinanderliegenden

Fingern zum Hitlergruß erhoben haben. In einem in ORF II ausgestrahlten Interview soll er

angegeben haben, dass „wir 25 Jahre gebraucht haben, um einzusehen, dass Hitler ein kluger Mann war, der einfach Ordnung schaffen wollte“.