Kuh stürzte in Entmistungskanal

In der Nacht auf Samstag ist in einem Rinderstall in Wolfsberg ein Abdeckgitter eines Entmistungskanals gebrochen. Eine Kalbin stürzte mit den Hinterbeinen in den Kanal und musste Samstagfrüh von der Feuerwehr gerettet werden.

Das Abdeckgitter des Entmistungskanals der Schwemmentmistung brach in der Nacht und fiel in den Kanal. In weiterer Folge stürzte eine in diesem Bereich stehende rund 500 Kilogramm schwere Fleckviehkalbin mit ihren Hinterbeinen in den Entmistungskanal und musste vermutlich mehrere Stunden in dieser Position verharren.

FF Preitenegg

Feuerwehrleute zogen Kuh heraus

Das Tier konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien, deshalb verständigte der Landwirt um 7.15 Uhr die FF Preitenegg. 33 Feuerwehrleute konnten die Kalbin unter Verwendung einer Bandschlinge mit Muskelkraft aus dem Schwemmkanal ziehen und sie so befreien. Das Tier wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.