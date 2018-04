Ohne Busbuchten dauern Fahrten länger

Seit einem halben Jahr gibt es in der Villacher Straße in Klagenfurt keine Busbuchten mehr. Autofahrer müssen an Haltestellen warten. Das Thema wird immer noch heiß diskutiert. Eine ORF-Testfahrt zeigte: Jetzt dauert die Fahrt rund eineinhalb Minuten länger.

Im Zuge der Sanierung der stark frequentierten Villacher Straße in Klagenfurt wurde vor rund einem halben Jahr beschlossen, dass die Busbuchten verschwinden. Autos müssen an den Haltestellen jetzt hinter den Bussen warten, bis diese weiter fahren. Grundlage war ein Gutachten, das 2016 von der Straßenbauabteilung in Auftrag gegeben wurde. Fazit nach 1.200 Testfahrten war: Im Durchschnitt ist der Individualverkehr mit den Haltestellen auf der Fahrbahn um nur vier Sekunden langsamer, die öffentlichen Busse dafür um sechs Sekunden schneller.

Auch ein halbes Jahr nach der Fertigstellung der Straße ist der Wegfall der Busbuchten ein Thema, das die Klagenfurter beschäftigt. Wie lang die Wartezeiten für Autofahrer tatsächlich sind, hat ORF-Reporter Peter Matha im Frühverkehr getestet.

Eineinhalb Minuten längere Fahrtzeit bei Testfahrt

Das Ergebnis: Wenn man unmittelbar hinter einem Bus herfährt, kann sich die Fahrtzeit in der Villacher Straße zwischen Steinerner Brücke und Ring auch eineinhalb Minuten verlängern. Kurz vor 7.00 Uhr dauerte die Testfahrt ohne voranfahrenden Bus eine Minute und 46 Sekunden. Hinter einem Bus dauerte die Fahrt um 7.30 Uhr ca. eineinhalb Minuten länger, natürlich davon abhängig, wie viele Fahrgäste bei einer Haltestelle zusteigen.

Fußgängerübergang als zusätzliche Bremse

Auch der ampelgeregelte Fußgängerübergang beim Jergitschsteig wirkt sich, wie schon im Gutachten erwähnt wurde, auf den Individualverkehr aus. Nach einem Knopfdruck der Fußgänger steht der Straßenverkehr 30 Sekunden still, damit diese die Straße queren können. Gleich nach diesem Übergang befindet sich eine weitere Bushaltestelle, beides gemeinsam sorgt immer wieder einmal für Staus.

Der damalige Straßenbaureferent Gerhard Köfer (Team Kärnten) sprach sich vor einem halben Jahr gegen die Abschaffung der Busbuchten aus, das sei „ein Nonsens und eine klare Fehlentscheidung“, sagte er. Busbuchten würden auch mehr Sicherheit für wartende Passagiere bringen. Die Behörde sah das jedoch anders, deswegen sind die Busbuchten verschwunden.

