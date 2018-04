Neuer Eigentümer für Merck Spittal

Das Pharma-Werk Merck in Spittal an der Drau gehört künftig zum Procter and Gamble Konzern. Laut Geschäftsführer Klaus Raunegger werde das Werk in Oberkärnten mit 400 Mitarbeitern sicher profitieren.

Am Standort in Spittal an der Drau werden eben rezeptfreie Medikamente, Hustensäfte und Multivitaminpräparate erzeugt. Ein Viertel aller verschreibungsfreien Medikamente weltweit werden hier in Kärnten produziert.

Geschäftsführer Klaus Raunegger sieht den Verkauf an den neuen amerikanischen Eigentümer positiv: „Die beiden Organisationen ergänzen einander wunderbar mit ihren Fähigkeiten und Wachstumspotenzialen.“

ORF

Geschäftsführer sieht Entwicklungspotenzial

In Spittal an der Drau sind 400 Mitarbeiter beschäftigt. Diese Arbeitsplätze seien durch den bevorstehenden Eigentümerwechsel nicht gefährdet, sagt Raunegger. Der neue Eigentümer kaufe diese Geschäftseinheit. Er sehe viel zusätzliches Geschäftspotenzial: „Insofern sehen wir beruhigt in die Zukunft und sehen diese sehr positiv. Wir glauben, dass wir in Zukunft sehr viel gewinnen können.“ Der Deal muss erst von den Kartellbehörden abgesegnet werden. Stimmen diese zu, soll der Eigentümerwechsel bis Jahresende über die Bühne gehen.

Bereits im Herbst 2017 wurde bekannt, dass der international tätige Konzern den Bereich der rezeptfreien Medikamentenproduktion verkaufen wollte - mehr dazu in Merck will Produktion in Spittal verkaufen.