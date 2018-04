Unternehmer verlor mehrere 10.000 Euro

Ein Villacher Unternehmen wurde Opfer eines Internetbetrugs. Eine Überweisung an ein der Firma bekanntes Unternehmen in Südkorea in der Höhe von mehreren 10.000 Euro wurde auf ein gefälschtes Konto umgeleitet.

Der Unternehmer bestellte Anfang April diesen Jahres bei einer Firma in Südkorea Abluftreinigungsanlagen im Wert von mehreren zehntausend Euro.Diese Anlagen wurden von der Herstellerfirma, welche langjährige Geschäftspartner des Villacher Unternehmens sind, geliefert. Laut Polizei wurde im Zuge der Zahlungsaufforderung von Unbekannten das E-Mail-Konto der Herstellerfirma gehackt. An den Villacher wurde eine gefälschte E-Mail mit verfälschten Kontodaten übermittelt, was er allerdings nicht bemerkt haben dürfte. Er überwies den offenen betrag an das gefälschte Konto.

