Kärntner Schüler siegten bei Europa-Quiz

Am 17. und 18. April hat der Bundeswettbewerb „Quiz Politische Bildung-Europa-Quiz 2018“ in Graz stattgefunden. Dabei erreichte das Kärntner Team, bestehend aus sechs Jugendlichen unterschiedlicher Schultypen, Platz 1.

Die sechs Jugendlichen hatten am 16. März beim Landeswettbewerb in Villach teilgenommen und gesiegt. Beim Bundeswettbewerb in Graz starteten die Quizrunden mit „Panthersie – auf der Suche nach Europa“. Dazu gab es - verteilt im Stadtgebiet von Graz - neun Stationen zum Schwerpunkt Europa, die zu einer kreativen Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen und persönlichen Sichtweisen der Lebenswelt Europa zu bewältigen. So standen zum Beispiel ein Schätzspiel, eine Schnitzeljagd und eine Wissensrunde auf dem Programm. Die Gruppe der Kärntner erreichte bei diesem Durchgang nach der Steiermark den zweiten Platz.

Gerlinde Duller

Tipps für Transportsektor waren gefragt

Die Quizrunden des zweiten Tages wurden in der Landstube im Landhaus Graz, moderiert von Werner Ranacher (ORF Steiermark), ausgetragen. Den Arbeitsauftrag dazu gestaltete das Europäische Jugendparlament in Österreich. Die Themenvorgabe lautete: „Obwohl die meisten Mitgliedsstaaten auf dem besten Weg sind, die 2020 – Ziele für erneuerbare Energie einzuhalten, sind die Bemühungen am Transportsektor noch nicht ausreichend. Wie kann die Europäische Union Mitgliedsstaaten in der Umsetzung ihres Zieles, bis 2020 zehn Prozent des Transportsektors auf erneuerbare Energien umzustellen, unterstützen?".

Die Teammitglieder mussten einerseits eine Rede halten und zwei Fragen zum Thema beantworten. Die Bewertung durch die Jury erfolgte nach vorgegebenen Kriterien.

Auch Spezialfragen in Endrunde „geknackt“

Nach einer Bundesheerrunde zum Thema ABC- Schutz unter Beteiligung von Vertreter des BH in voller Ausrüstung und der EU-Runde zu Entwicklungszielen der EU, ritterten die erfolgreichsten drei Gruppen des Tages mit Spezialfragen aus Politik, Wirtschaft, Weltgeschehen und Kultur um die ersten drei Plätze. Marie Therese Vidmar (NMS Gegendtal/Treffen), Aileen Hoppman (BMS-HTL Villach), Nicolas Korak (FBS II Klagenfurt), Rafael Ogris–Martić (Zweisprachige HAK), Gert Ofner (AHS OST-Europagymnasium) und Leopold Orsini – Rosenberg(AHS-UST-Europagymnasium) konnten den Preis schließlich mit nach Kärnten bringen. Die Gruppe wurde von Gerlinde Duller als Landeskoordinatorin für das Quiz „Politische Bildung“ betreut und begleitet.