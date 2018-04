Tödlicher Bootsunfall: Gutachter am Wort

Am Donnerstag wird in Klagenfurt der Prozess um einen tödliches Bootsunfall auf dem Wörthersee fortgesetzt. Nach der Einvernahme der Angeklagten sind diesmal mehrere Gutachter am Wort.

Beim Unfall im vergangenen Juni kam ein 44-jähriger Niederösterreicher ums Leben, gelenkt wurde das Boot von einem 45-jährigen Niederösterreicher. Laut Strafantrag soll er riskante Manöver durchgeführt haben. Dabei sei das spätere Opfer vor Maria Wörth ins Wasser gefallen. Der Bootslenker habe daraufhin den Retourgang eingelegt und den Mann im See mit der Schiffsschraube am Kopf erfasst - zu diesem Schluss kommt ein von der Staatsanwaltschaft beauftragter Gutachter. Insgesamt sind zum Prozess sechs Gutachter geladen, mit ihrer Anhörung wird am Donnerstag begonnen.

APA/Eggenberger

Widersprüchliche Aussagen bei erster Verhandlung

Beim ersten Prozesstag am Dienstag wurden die Angeklagten befragt. Zum Unfallhergang gab es dabei zahlreiche Widersprüche. So gab der 45-jährige Niederösterreicher an, das Opfer habe ihm ins Lenkrad gegriffen. Dem widersprach der Zweitangeklagte, ein 33-jähriger Kärntner, der damals Schiffsführer war - mehr dazu in Tödlicher Bootsunfall: Viele Widersprüche. Thema am ersten Prozesstag war auch, dass der Angeklagte zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war. Er habe getrunken, räumte der Angeklagte ein, „Ich habe mich aber nicht angetrunken gefühlt.“

APA/Eggenberger

Urteil wird Mitte Mai erwartet

Geplant ist noch ein weiterer Verhandlungstermin im Mai. Angekündigt ist auch eine komplexe Computersimulation der Bootsfahrt. Ein Urteil wird für den 16. Mai erwartet, für die Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.