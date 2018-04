Standmann ist Staatsmeister der Jungköche

Der Staatsmeister der Jungköche heißt Moritz Standmann. Er ist Lehrling im Montainresort Feuerberg. Standmann wird Österreich in Taiwan bei den Weltmeisterschaften vertreten.

Der Klub der Köche Kärnten trug die Staatsmeisterschaft der Jungköche gemeinsam mit dem Verband der Köche Österreichs (VKÖ) und den Kärntner Messen aus. Als Shootingstar schaffte der 17 Jahre alte Standmann den Sprung an die Spitze. Mit knappem Punkte-Vorsprung wurde er Österreichischer Staatsmeister. Die fünfköpfige Jury war voll des Lobes über die hohe Qualität der Gerichte aller Teilnehmer.

Mountain Resort Feuerberg

Schon bei den Landesmeisterschaften für Tourismusberufe gewann der 17 Jahre alte Standmann gleich zweimal Edelmetall: Er gewann Gold in der Einzel- und Silber in der Gesamtwertung - mehr dazu in Koch-Landesmeister vom Feuerberg (kaernten.ORF.at; 16.3.2018).