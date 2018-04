Unfalllenker flüchtete von Unfallort

Ein alkoholisierter Unfalllenker hat in der Nacht auf Mittwoch auf der Poggersdorfer Landesstraße die Kennzeichen abmontiert und das Wrack stehen lassen. Ausgeforscht wurde der Mann trotzdem über die Begutachtungsplakette am Wagen.

Nach Mitternacht wurde der Pkw im Straßengraben zufällig von einem vorbeifahrender Fahrzeuglenker entdeckt. Das Auto war frontal in eine Baumgruppe geprallt und dann im Graben gelandet. Der Zeuge alarmierte Polizei und Feuerwehr. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, stellte sich heraus, dass das Fahrzeug im Frontbereich total beschädigt war. Beide vorderen Airbags waren ausgelöst worden, es gab aber keinen Beifahrer, wie sich später herausstellte. Vom Lenker fehlte zunächst jede Spur.

Lenker war verletzt zu Hause

Nach kurzer Suche nach etwaigen verletzten Person entdeckten die Polizisten, dass die Kennzeichen am Fahrzeug abmontiert worden waren. Über die Begutachtungsplakette am Auto forschen sie den Fahrzeuglenker aus. Der 34-jährige Mann aus Grafenstein war Zuhause, als die Polizisten klingelten. Er war verletzt, lehnte eine ärztliche Versorgung aber ab. Ein durchgeführter Alkomatentest ergab eine Alkoholisierung. Der Mann wird wegen Alkohol am Steuer und Fahrerflucht angezeigt.