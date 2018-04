Dichter Lipus gibt Ehrenbürgerschaft zurück

Der Autor und Dichter Florjan Lipus legt die Ehrenbürgerschaft von Sittersdorf/Zitara vas zurück. Der Kärntner Slowene protestiert damit gegen einen Beschluss des Gemeinderats, keine zweisprachigen Ortsbezeichnungen in der Ortschaft Sielach aufzustellen.

Florjan Lipus schreibt, er wolle nicht Ehrenbürger einer Gemeinde sein, die vor der slowenischen Sprache keine Hochachtung habe. Es sei offensichtlich, dass Bürgermeister Jakob Strauß keine slowenischen Aufschriften wünsche, obwohl - so Lipus - zwei Drittel der Sielacher Bürger dafür unterschrieben hätten. Anträge seien verzögert und schließlich mit Ignoranz und Überheblichkeit abgelehnt worden.

Bürgermeister: Keine 25 Prozent dafür

Das stimme nicht, sagte der SPÖ-Bürgermeister, der sich vorerst aber nicht öffentlich äußern will. Er sei ein Unterstützer der Zweisprachigkeit, es brauche jedoch mehr Dialogbereitschaft von Seiten der Antragsteller. Strauß hatte im Dezember wie 13 weitere Mandatare in einer Gemeinderatssitzung gegen eine slowenische Ortsbeschriftung für Sielach gestimmt. Weil, so Strauß, in Wahrheit „keine 25 Prozent“ der Bürger für eine slowenische Ortsbezeichnung unterschrieben hätten. Florjan Lipus wurde die Ehrenbürgerschaft vor 20 Jahren verliehen worden, Strauß will mit dem Autor das Gespräch suchen und wird am Freitag den Gemeinderat informieren.

Das Schreiben von Lipus

Ich will nicht Ehrenbürger einer Gemeinde sein, die vor der slowenischen Sprache und den Menschen, die sie sprechen, keine Hochachtung hat und es offensichtlich ist, dass der Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Jakob Strauß keine slowenischen Aufschriften wünscht. Zwei Drittel der Ortsbewohner von Sielach/Sele unterschrieben 2013 für die Aufstellung zweisprachiger Tafeln. Vier Jahre lang wurde der Antrag verzögert und am 15.12.2017, mit Überheblichkeit und Ignoranz, vom Gemeinderat mit dem Bürgermeister an der Spitze abgelehnt. In einer Zeit, in der man Aufgeschlossenheit voraussetzen könnte! Meine Familie lebt über dreißig Jahre in der Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas. Die Ehrenbürgerschaft wurde mir vor zwanzig Jahren verliehen. Wofür eigentlich? Um die geistige Verarmung einer Gemeinde und die Unempfänglichkeit für Kultur zu übertünchen? Ich gebe die Ehrenbürgerschaft zurück.

Florjan Lipuš

Sielach/Sele, April 2018

Link:

