Diebe ließen sich in Sonnenstudio einsperren

Dreimal haben sich bisher unbekannt Täter in einem Bräunungsstudio in Schiefling einsperren lassen und Automaten eingeschlagen. Dabei erbeuteten sie Bargeld. Der Gesamtschaden beträgt Zehntausende Euro.

In der Nacht auf 6. Februar ließen sich die Unbekannten zum ersten Mal in dem Betrieb einsperren und schlugen dann das Display eines Selbstbedienungsautomaten ein. Dabei zerstörten sie auch die dahinter liegende Platine und stahlen aus dem Automaten das Bargeld.

Automaten beschädigt

In der Nacht auf 16. Februar ließen sie sich wieder im Betrieb einsperren. Auch diesmal wurden einige Automaten aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Dabei wurden der Chipkartenleser sowie der Banknotenleser beschädigt.

In der Nacht zum 9. April ließen sich bisher unbekannte Täter nochmals in diesem Betrieb einsperren. Sie versuchten das Schloss des Selbstbedienungsautomaten aufzubohren, was jedoch nicht gelang und es wurde nichts gestohlen. Die genaue Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt, dürfte jedoch mehrere zehntausend Euro betragen, so die Polizei.