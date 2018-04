Untreueprozess gegen Uwe Scheuch beginnt

Der ehemalige FPÖ-Politiker Uwe Scheuch muss sich am Dienstag ab 9.00 Uhr vor Gericht verantworten. Ihm wird Untreue vorgeworfen, er soll einen Mitarbeiter angewiesen haben, überhöhte Rechnungen von Printmedien zu bestätigen.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft Uwe Scheuch vor, einem Mitarbeiter seines Regierungsbüros die Weisung erteilt zu haben, sechs überhöhte Rechnungen als richtig zu bestätigen. Die den Rechnungen zugrunde liegenden Leistungen wurden laut WKStA aber nicht oder nur teilweise erbracht. Der Schaden soll laut Anklage 23.000 Euro betragen.

Rechnungen von Printmedien

Es geht um Rechnungen, die von zwei Printmedienunternehmen gestellt wurden. Die auf Landeskosten angehäuften Guthaben bei diesen Firmen wurden laut Anklage für Scheuchs persönlichen Wahlkampf beziehungsweise für die Ausgaben seiner damaligen Partei BZÖ abgeschöpft. Zunächst lautete der Vorwurf auf Amtsmissbrauch, doch der OGH entschied, dass der Prozess wegen Untreue zu verhandeln sei - mehr dazu in Prozess gegen Scheuch wegen Untreue (kaernten.ORF.at; 12.12.2017).

Bereits am Donnerstag muss sich Uwe Scheuch abermals vor Gericht verantworten, dann aber in Wien. Vor dem Obersten Gerichtshof bekämpfen er und Kärntens Ex-Landeshauptmann Gerhard Dörfler ihre Verurteilungen in der Causa BZÖ-Wahlbroschüre - mehr dazu in BZÖ: Generalprokuratur für Schuldsprüche. Es gilt die Unschuldsvermutung.

