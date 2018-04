Nach Drogenkonsum im Krankenhaus

Ein 22-Jähriger Kärntner befindet sich nach der Einnahme von Drogen seit Tagen im Krankenhaus. In zwei Wohnungen des Mannes fand die Polizei etliche Drogen und eine Cannabis-Plantage gefunden.

Der 22-Jährige lebt in der Spittaler Wohnung mit seiner Großmutter. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, alarmierte die Frau am 9. April die Rettung, weil es ihrem Enkel gesundheitliche Probleme habe. Als Rettung und Polizei eintrafen, stand rasch fest, dass ein Suchtgiftmissbrauch vorliegt. Der 22-jährige wurde zunächst in das Krankenhaus Spittal gebracht und dann in das Klinikum Klagenfurt überstellt. Laut Polizei ist der 22-Jährige noch immer nicht einvernahmefähig.

Große Menge an Drogen gefunden

Bei einer gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchung an seinen beiden Wohnsitzen in Spittal bzw. im Bezirk Villach-Land wurden dann rund 70 Stück Extasy-Tabletten, eine Indoorplantage mit 21 Cannabispflanzen und 50 Stück LSD gefunden. Außerdem werden 4.400 Euro Bargeld und verschiedene Suchtgiftutensilien beschlagnahmt. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der Mann auch mehrere Drogen über das „Darknet“ bestellt. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.

Links: