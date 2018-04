Brennendes Auto neben Gasflaschen gestoppt

Während der Fahrt hat am Sonntag in Reißeck ein Auto zu brennen begonnen. Der Lenker hielt den Wagen bei einem Baucontainer an, der mit Gasflaschen gefüllt war. Kurzfristig bestand Explosionsgefahr.

Der 66-Jährige Autofahrer war Richtung Reißeck (Bezirk Spittal/Drau) unterwegs, in der Ortschaft Teuchl bemerkte er, dass die Bremsen des Wagens nicht mehr funktionieren. Gleichzeitig begann das Auto vorne rechts zu brennen. Der Pensionist befand sich mit seinem Wagen zu diesem Zeitpunkt auf einem abschüssigen Teil der Straße, mit der Handbremse schaffte er es dennoch, seinen Pkw auf Höhe eines am Straßenrand aufgestellten Containers zum Stillstand zu bringen.

FF Obervellach

Das Auto stand mittlerweile in Vollbrand. Bis zum Eintreffen der Feuerwehrleute versuchte der Autofahrer den Brand selbst zu löschen, allerdings erfolglos. Dass im Baucontainer mehrere Gasflaschen gelagert waren, wusste der 66-Jährige zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wegen der enormen Hitzeentwicklung bestand Explosionsgefahr.

FF Obervellach

Gasflaschen von Feuerwehr gekühlt

Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich dann heraus, dass sich im Container Gasflaschen befinden. Der Container wurde aufgebrochen und die Gasflaschen gekühlt, gleichzeitig wurde das Auto gelöscht. Die Einsatzkräfte konnten so eine Explosion der Gasflaschen verhindern. Das Auto brannte vollständig aus. Im Einsatz standen die Feuerwehren Penk und Obervellach.