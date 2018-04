Klagenfurt mit 8,5 Mio. Euro Überschuss

Klagenfurt hat am Montag einen positiven Rechnungsabschluss für das vergangene Jahr präsentiert. Es konnte ein Überschuss erwirtschaftet und die Schulden weiter abgebaut werden. Es gibt einen Überschuss von 8,5 Mio. Euro.

Für Bürgermeisterin und Finanzreferentin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) setzt sich mit dem Rechnungsabschluss 2017 die Erfolgsbilanz der Stadt Klagenfurt fort. Bei Einnahmen von rund 290 Mio Euro und Ausgaben von rund 282 Millionen Euro liegt der Überschuss beim ordentlichen Haushalt bei 8,5 Millionen Euro. Der Reformprozess werde weitergeführt, man habe Verbesserungen zum Voranschlag geschafft. Wesentlich sei das Maastricht-Ergebnis, das man mit 1,6 Mio. Euro eingehalten haben.

Beleuchtungskonzept für Stadt geplant

Eine positive Entwicklung gebe es beim Abbau der Schulden, so Mathiaschitz: „Wir liegen bei 62,5 Mio. Euro, 2016 waren es 74 Mio. Wir haben auch die Schuldentilgungsdauer auf zwei Jahre senken können.“ Dies aber nur, wenn jeder eingenommene Euro für die Schuldentilgung verwendet und auf Investitionen verzichten würde. Das tat die Stadt aber nicht: So flossen 1,7 Millionen Euro in den Hochwasserschutz und 7,5 Millionen Euro in den Straßenbau.

Auch in ein Beleuchtungskonzept, das stetig erweitert wird, werden jährlich an die 300.000 Euro investiert. Mathiaschitz sagte, sie möchte diese Summe weiter die nächsten Jahr schreiben und eine Beleuchtungskonzept über die ganze Stadt legen, sodass man auch als Frau sicher auf die Straße kann.

Pro-Kopf-Verschuldung gesunken

Auch Grundstücke konnten wieder angekauft werden. Eine Trendumkehr für die Stadt, denn bis zum Jahr 2015 wurden Grundstücke ausschließlich verkauft. Auch die Pro-Kopf-Verschuldung der Klagenfurter sank. Diese liegt nun statistisch bei 634 Euro pro Einwohner. Für die Stadt ein Beweis, dass für die Bürger gut gearbeitet werde.