17 illegale Spielautomaten beschlagnahmt

Wieder hat die Polizei in zwei Lokalen in Klagenfurt 17 illegale Glücksspielautomaten beschlagnahmt. Beide Lokale wurden behördlich geschlossen. Erst kürzlich wurden 34 Geräte beschlagnahmt.

Im Zuge der Schwerpunktaktion am Sonntag beschlagnahmt die Polizei an zwei Standorten in Klagenfurt insgesamt 17 illegale Glücksspielgeräte. Ende März wurden 34 illegale Geräte entdeckt - mehr dazu in 34 illegale Glücksspielautomaten beschlagnahmt. Die Beamten müssen sich teils gewaltsam Zutritt zu den Lokalen verschaffen.

Insgesamt nur 463 Automaten genehmigt

Als Hotspots für das illegale Glücksspiel gelten Klagenfurt und Villach. Die vermehrten Schwerpunktaktionen der letzten Zeit lassen sich auch durch eine Anzeigenflut erklären, heißt es von der Polizei. In Kärnten sind 463 Automaten von drei Anbietern genehmigt. Tatsächlich gibt es aber vermutlich 700 zusätzliche, illegale Glücksspielautomaten.

Zum Gesetzesbruch verlockt offenbar der hohe Gewinn: Pro Automat können die Betreiber mit einem wöchentlichen Gewinn von 5.000 bis 7.000 Euro rechnen. Die Hintermänner sitzen meist im Ausland. Die Betreiber der Lokale werden immer erfinderischer, wenn es darum geht, den Kontrollen zu entgehen.

