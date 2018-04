Innerkrems: Risse machen L19 unpassierbar

Die Innerkremser Landesstraße (L19) ist am Sonntag gesperrt worden. Laut Polizei führten Risse und Abrutschungen im Böschungshang auf der Talseite zu Schäden am Straßenbelag. Ein Befahren der Straße wäre im Moment zu gefährlich.

Anrainer, die die Strecke öfter befahren, bemerkten am Vormittag die Veränderung am Hang kurz vor der Landesgrenze zu Salzburg und verständigten die Straßenmeisterei Spittal an der Drau. Geröll und Gestein verlegten die Straße in die Innerkrems auf einer Länge von 40 Metern. Die Mitarbeiter stellten fest, dass der Hang leicht in Bewegung sei.

„Im Bereich der Talseite der Innerkremser Landesstraße hatten sich im Böschungshang leichte Risse gebildet und es kam zu Setzungen bzw. leichten Abrutschungen. In der Folge kam dann auch die Fahrbahn der Innerkremser Landesstraße zu Schaden. Es traten starke Risse aufg und die talseitige Fahrbahn rutschte etwas ab“, sagt Hans Ramsbacher von der Polizeiinspektion Rennweg am Katschberg.

Straßenmeisterei Spittal an der Drau / Josef Müller

Straßenmeisterei Spittal an der Drau / Josef Müller

Weiteres Abrutschen der Fahrbahn möglich

Ein Befahren der Straße wäre zu riskant, sagt der Beamte. Deshalb bleibt die Straße bis auf Weiteres gesperrt: „Aufgrund der Niveauunterschiede und der Senkungen würde man mit der Bodenplatte oder mit dem Motorgetriebe anstreifen.“ Es bestehe zudem die Gefahr, dass ein Teil der Fahrbahn abrutschen könnte, sagt Ramsbacher. Am Montagvormittags werden sich Geologen ein Bild von der Lage machen und beurteilen, wie die weiteren Maßnahmen aussehen, die gesetzt werden müssen. Die Straße bleibt voraussichtlich den ganzen Tag gesperrt.

Straßenmeisterei Spittal an der Drau / Josef Müller

Ausweichen nur großräumig möglich

Eine örtliche Ausweich- bzw. Umfahrungsmöglichkeit besteht nicht. Ausweichen ist nur großräumig über den Katschberg, den Katschbergtunnel oder die Turracherhöhe möglich.