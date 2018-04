Männer setzen auf Fitness im Alter

„Männer bewegt euch“ - unter diesem Motto treffen einander jeden Montag in Klagenfurt 14 Männer im Alter zwischen 47 und 78 Jahren, um miteinander Sport zu treiben. Der Kurs ist nur für Männer gedacht, da Frauen ohnehin gesundheitsbewusster seien, sagt der Trainer.

14 Männer zwischen 47 und 78 Jahren haben sich Bewegung zum Vorsatz genommen, denn wer rastet, der rostet. Sie besuchen jeden Montag einen Sportkurs im Turnsaal der Ursulinenschule, der vom Kneipp Aktiv Club Klagenfurt ausschließlich für Männer ins Leben gerufen wurde.

„Frauen gesundheitsbewusster“

Unter dem Titel „Männer bewegt euch“ hält Trainer Mathias Russegger die Kursteilnehmer auf Trab: „Die Frauen sind auch im höheren Alter einfach gesundheitsbewusster. Nachdem auch beim Kneipp-Aktiv-Club sonst eher die Damen bereit sind, etwas zu tun, hat man sich vor einigen Jahren Gedanken darüber gemacht, wie wir die Männer dazu bekommen können, etwas zu tun.“ So wurde vor etwa zehn Jahren „Männer bewegt euch“ ins Leben gerufen.

Es sei wichtig, dass Männer „im goldenen Alter“ etwas für ihre Kondition und Beweglichkeit tun: „Wenn man bedenkt, wie lange es für Viele her ist, dass sie das letzte Mal eine Rolle vorwärts oder seitwärts gemacht haben, ist das ein Punkt, wo man die Männer gut ‚abholen‘ kann.“

Übungen für Ausdauer und Koordination

Am Programm steht abwechslungsreiche Gymnastik für Männer, die wirbelsäulenschonend aufbereitet wird. Übungen für Geschicklichkeit und Koordination bis hin zum autogenen Training und zur Entspannung ergänzen die Fitnesseinheiten. "Geschwindigkeit, Schnelligkeit, Reaktion, Kraft und Ausdauer - all das werde gefördert, sagt der Trainer.

Einige der Teilnehmer kommen, weil sie ihre Beweglichkeit und Kondition steigern möchten, so wie ein Musiker: Er sagt, als Klarinettist müsse er genug „Puste“ haben und hier baue er seine Koordination auf.

Jeder Teilnehmer hat einen eigenen Zugang

Diethart macht wegen seiner Wirbelsäulenprobleme mit: „Ich brauche einfach mehr Bewegung.“ Andere werden von ihren Frauen zum Mitmachen „motiviert“, so wie Erich. Er sagt, sie sei mit dem Ergebnis, das er durch das Fitnesstraining erzielt, zufrieden. Außerdem fahre er, seit er wieder mehr Fitness mache, wieder Ski. Darauf sei er stolz. „Der Trainer lässt sich jedes Mal etwas Neues einfallen. Es macht Spaß“, sagt Bernd. Der 74-Jährige ist schon seit neun Jahren dabei.

Auch für Gernot ist das Training jede Woche ein Fixpunkt, auch wenn er einräumt, dass es schon auch „Tiefpunkte“ gebe und er sich manchmal aufraffen müsse. Doch wenn er einmal beim Kurs sei bereue er es nicht.

Auch das richtige Fallen will gelernt sein

Dem 73 Jahre alten Walter hat es ein Trainingsgerät angetan, das ein bisschen an ein Kinderspielzeug erinnere: „Es heißt ‚ken gama‘ - das ist Japanisch. ‚Ken‘ heißt Schwert und ‚gama‘ steht für ‚Kugel‘. Das gerät besteht aus einer kleinen, mittleren und großen ‚cup‘, also Schale, wo man dann die Kugel hinbringen muss. Man muss dazu aber immer in die Knie gehen, damit die Kugel eine gewisse Geschwindigkeit erreicht.“

Er finde es auch gut, dass in dem Kurs mit Hilfe von verschiedenen Geräten die Sturzprävention trainiert werde. „Man lernt, wie man sich richtig abrollt, wenn man doch herfallen sollte. Dabei ist es wichtig sich reflexartig zusammen- und dann auf die Seite abzurollen“, erklärt der fitte Freizeitsportler.

Nach dem Training gehen die meisten der Teilnehmer ganz brav nach Hause. Der Trainer verrät, dass es aber durchaus einmal vorkommen kann, dann einige davon eine „Abschlussrunde“ in einem nahe gelegenen Gasthaus absolvieren würden. Selbstverständlich nur, um nach dem intensiven Training ihren Elektrolythaushalt wieder auszugleichen, fügt er mit einem Lächeln hinzu.