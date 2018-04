Kunstwerke aus Milch und Gemüse

Am Klagenfurter Messegelände beginnt am Sonntag die 50. GAST, die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie. Vor allem Fachbesucher können sich über die jüngsten Trends informieren. Es gibt etwa Workshops zum Thema „Latte Art“ und Gemüseschnitzen.

Vor 50 Jahren dauerte die GAST noch sechs Tage und sprach ein Massenpublikum an. Heute sind es gerade noch drei Tage, das Publikum ist zu fast 80 Prozent ein Fachpublikum. Laut Geschäftsführer Erich Hallegger seien heuer 402 Aussteller aus acht Nationen vor Ort. Das Spektrum reicht von „Einrichtung & Ausstattung“, „Lebensmittel & Getränke“ über „Gastro-Systeme“ bis hin zu „Werbung & Marketing“ und „Wein & Bar“.

ORF

Kreative Schaumhauben „krönen“ Kaffee

In der Messehalle 4 steht in der Kaffee-Lounge der Kaffeegenuss im Mittelpunkt. Die amtierende Barista-Staatsmeisterin Tamara Nadolph und Larissa Barisic, sowie Schüler der Kärntner Tourismusschule zeigen die Vielfalt des Kaffees in seiner Zubereitung, seinem Geschmack und seiner Präsentation.

Täglich um 14.00 Uhr findet eine Vorführung zum Thema „Latte Art“, also der Kunst, Kaffee mit einer kreativ gestalteten Schaumkrone zu verzieren, statt.

Tipps für das Gemüseschnitzen

Beim Showschnitzen zeigen Alex & Angkana Neumayer ihr Können. Sie sind mehrfache Goldmedaillengewinner im Obst- und Gemüseschnitzen, Schokoladeschnitzen, sowie im Modellieren von Butterskulpturen bei der Olympiade der Köche wie auch dem Culinary World Cup. In kurzen Workshops können Messebesucher unter Anleitung selbst einfache Dekorationen herstellen oder ganz einfach den beiden Künstlern beim Schnitzen über die Schulter schauen. In der Ausstellung von Alex’ handgeschnitzten Schokolade-Skulpturen ist der eine oder andere Prominente wiedererkennen.

Kärntner Messen

Bei der „Intervino“ findet präsentieren etwa 80 Winzer und Händler aus Österreich, Slowenien und Italien rund 1.500 Weine und Spirituosen. Diese können nicht nur vor Ort verkostet und verglichen, sondern auch gekauft werden. Täglich um 14.00 Uhr findet in der Halle 3 ein „Wein Crashkurs“ statt.

Zur Jubiläumsmesse konnte heuer erstmals die Hausmesse des Tiroler Handelshauses Wedl mit 50 Ausstellern nach Klagenfurt geholt werden. Die GAST wurde heuer von März auf April verlegt. Damit wird den Bedürfnissen der Gastronomie entsprochen, für die die Wintersaison immer länger dauert.

ORF

Ziel: Gastro-Berufe attraktiver machen

Ein kritischer Punkt in der Gastronomie ist der Mangel an Fachkräften. Eine Umfrage der Arbeiterkammer zeigte zuletzt, das fast jeder dritte Kellner den Beruf wechseln möchte. Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ), Messepräsidentin und Klagenfurts Bürgermeisterin, führt dies weniger auf das Image dieses Berufes zurück, denn dieses sei gut. „Es sind sicherlich die Arbeitszeiten und die Bezahlung. Von politischer Seite aus sei viel zu tun, um den Beruf langfristig attraktiv zu gestalten.“

Geschäftsführer Hallegger sagt, man werbe um die Jugend, die in dieser Branche sehr begehrt sei. Wettbewerbe und Staatsmeisterschaften, die während der Jubiläums-Gast stattfinden, sowie eine Berufsbekleidungs-Modenschau, sowie Workshops sollen das Interesse der künftigen Gastronomie-Fachkräfte wecken.

Online zu mehr Gästen

Von Social Media bis zu Bewertungsportalen - der Gast von morgen informiert sich im Internet. Laut einer Studie sind acht von zehn Österreichern täglich online. Mehr als die Hälfte der Gäste buchen ihren Urlaub ausschließlich im Internet. Aus diesem Grund wurde auf der GAST eine eigene E-Tourismus-Zone eingerichtet. Ziel ist es, die heimische Gastronomie und Hotellerie e-fit für die Zukunft zu machen. Am Dienstag finden dort zum Beispiel Vorträge zum Thema „E-Tourismus“ und Datenschutz statt.

