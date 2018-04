Jugendliche bei Unfall schwer verletzt

Eine 18-Jährige ist am Freitagabend in Feistritz an der Gail (Bezirk Villach Land) mit ihrem Wagen von Straße abgekommen. Die Lenkerin und zwei Beifahrer erlitten schwere Verletzungen.

Die Autolenkerin geriet mit ihrem Wagen auf der Vorderberger Landesstraße (L27) ins Schleudern und prallte gegen einen Baum geprallt. Das Wrack kam im Straßengraben zu liegen. Die 18 Jahre alte Lenkerin aus Feistritz an der Gail und ihre beiden 17 Jahre alten Beifahrer aus der Gemeinde Feistritz an der Gail wurden schwer verletzt. Alle drei wurden von der Rettung in das LKH Villach gebracht, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Samstag mit. Die Höhe des am Fahrzeug entstandenen Sachschadens war zunächst nicht bekannt.