Frauen gerieten aus Eifersucht aneinander

Eine Rangelei - vermutlich aus Eifersucht - zwischen zwei Frauen ist in der Nacht auf Samstag in Spittal an der Drau eskaliert. Weil der Freund einer der beiden Kontrahentinnen mit einem Messer dazwischenging musste die Polizei anrücken.

Die beiden 22 bzw. 17 Jahre alten Frauen aus Spittal an der Drau gerieten kurz nach Mitternacht aneinander. Als der Freund der 17-Jährigen zu Hilfe eilte, zog er ein Klappmesser und setzte es der 22-Jährigen am Rücken an. Die Polizei musste einschreiten. In der Wohnung des Mannes wurden noch dazu mehere Waffen gefunden und sichergestellt. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Waffenverbot ausgesprochen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Mann der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Autofahrer schützte Frauen vor Alkoholisiertem

Ein couragierter Autofahrer rettete in der Nacht auf Donnerstag in Villach zwei Frauen vor einem alkoholisiertem Mann. Er hatte eine der Frauen vom Fahrrad gerissen und verletzt - mehr dazu in Autofahrer schützte Frauen vor Alkoholisiertem.