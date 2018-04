Autofahrer schützte Frauen vor Alkoholisiertem

Ein couragierter Autofahrer hat in der Nacht auf Donnerstag in Villach zwei Frauen vor einem alkoholisiertem Mann gerettet. Der Alkoholisierte hatte eine der Frauen vom Fahrrad gerissen und verletzt.

Die beiden Frauen waren am Mittwoch um 22.10 Uhr in Villach unterwegs. Eine der beiden, eine 59 Jahre alte Villacherin, begleitete ihre Bekannte, die am Gehweg unterwegs war, auf einem Fahrrad. Sie fuhren an dem 33 Jahre alten, alkoholisierte Mann vorbei. Plötzlich packte der aus dem Sudan stammende Mann die 59 Jahre alte Radfahrerin am Arm und riss sie vom Fahrrad. Dabei erlitt die Frau Verletzungen unbestimmten Grades.

Die beiden Frauen flüchteten vor dem Mann auf die andere Straßenseite. Der Mann folgte ihnen jedoch. In dem Moment hielt ein Autolenker sein Fahrzeug an und stellte sich couragiert, wie es im Polizeibericht heißt, zwischen die Frauen und den alkoholisierten Mann. Der Autolenker rief die Polizei. Der 33 Jahre alte Mann wird angezeigt.