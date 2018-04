Villach: Brand in Silo mit Sägespänen

In Villach-Auen ist es Freitagvormittag zu einem Brand in einer Tischlerei gekommen. Ein Silo mit Sägespänen fing Feuer. 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Auch in einer Firma in Fürnitz kam es zu einem Brand.

Stundenlang kämpfen die Feuerwehren in Villach Auen gegen einen Silobrand in einer Tischlerei. Mitarbeiter haben die Feuerwehr verständigt, weil sie Brandgeruch wahrgenommen haben, sagte der Einsatzleiter der Villacher Feuerwehr, Harald Geissler. Knapp 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Silo musste mit schwerem Atemschutz frei geschaufelt werden.

„Knochenharte Arbeit“ für Feuerwehrleute

Geissler: „Das ist eine knochenharte Arbeit. Zum Glück ist es ein betonierter Silo. Der ist zu etwa einem Fünftel voll. Die Sägespäne müssen händisch aus diesem Silo geräumt werden. Immer wieder tauchen Glutnester auf, die dann draußen abgelöscht werden müssen. Wenn die Trupps wieder heraus kommen, sind sie voll mit Sägemehl und Staub.“

Ein Heizraum wird von dem Silo aus über einen Trichter gespeist, sagte Geissler. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Brand in Firma in Fürnitz

Auch in einer Firma in Fürnitz, in der Gemeinde Finkenstein am Faaker See, kam es am Freitagvormittag zu einem Brand. Wegen eines technischen Defekts verschmolzen mehrere Stromleitungen miteinander. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. 33 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.