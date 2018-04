Bundesheer übt wieder mit Hubschraubern

Vom 16. bis 27. April sind am Kärntner Himmel wieder vermehrt Hubschrauber zu sehen. Rund 450 Soldaten trainieren dabei die Zusammenarbeit mit Hubschraubern in den Bezirken Klagenfurt, Klagenfurt-Land und im gesamten Rosental.

An der Ausbildung sind neben dem Jägerbataillon 25 auch Soldaten des Pionierbataillons 1 und des Führungsunterstützungsbataillons 1 aus Villach sowie der Garde aus Wien und des Jägerbataillons 33 aus Niederösterreich beteiligt.

Bundesheer

Die Themen der Übung sind unter anderem der Lufttransport zur Erfüllung taktischer Aufgaben wie der Einsatz von Hubschraubern zur Bekämpfung von angreifenden Gegnern, die Fortbildung im Flugrettungsdienst und der Sanitätsversorgung sowie der Transport von Außenlasten. Die Flugretter bilden sich dabei in den Bereichen Retten und Bergen aus unwegsamen Gelände und Häusern fort.

Mehrere Modelle im Einsatz

Neben den 450 Soldaten werden auch Fahrzeuge sowie sechs Hubschrauber zur Zusammenarbeit im Einsatz sein: Der Transporthubschrauber S-70 „Black Hawk“, der mittlere Transporthubschrauber Agusta Bell 212, der leichte Verbindungs- und Transporthubschrauber „Alouette“ III sowie der bewaffnete leichte Verbindungshubschrauber OH-58 „Kiowa“.

Auch Nachtübungen geplant

Die Ausbildung mit Hubschraubern ist die Kernkompetenz der “25er”, die auf dem aktuellen Stand gehalten werden müsse, so das Bundesheer in einer Aussendung. Diese Fähigkeit sei vor allem im Rahmen von Einsätzen gemeinsam mit dem Jagdkommando und der Luftstreitkräfte notwendig. Nachtflüge sind am Dienstag und Donnerstag, den 17. und 19. April, sowie im Rahmen einer Übung von 23. bis 25. April geplant. Das Bundesheer bittet um Verständnis für den Hubschrauberlärm.