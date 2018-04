Stadttheater zeigt den Zauberer von Oz

Seit mehr als 100 Jahren begeistert der Zauberer von Oz die Menschen. Das Stadttheater Klagenfurt zeigt die Geschichte von Dorothy und ihrem Hund Toto als Musical noch bis Ende Mai.

Die Heldenreise des Mädchens Dorothy durch das Zauberland Oz von Lyman Frank Baum wurde zum Klassiker der amerikanischen Literatur und erlangte durch die Verfilmung mit Judy Garland und den Song „Somewhere over the Rainbow“ Kultstatus.

ORF

Aron Stiehl bringt den Musicalhit mit Lisa Haberman als Dorothy auf die Bühne des Stadttheaters. Weitere Rollen sind mit Publikumslieblingen wie Erwin Belakowitsch, Michael Del Coco, Ralph Morgenstern und Christoph Wagner-Trenkwitz besetzt.

Fliegendes Haus macht Dorothy zur Heldin

Da Dorothys fliegendes Haus im Orkan die böse Hexe des Ostens erschlagen hat, wird sie bei ihrer Ankunft von den Bewohnern des Zauberlandes gefeiert. Doch sie sehnt sich zurück nach Hause und erfährt, dass nur der geheimnisvolle Zauberer von Oz ihr den Weg weisen kann.

ORF

Dorothy: Ein Mädchen wie du und ich

So begibt sie sich auf die Reise in die Smaragdstadt und trifft unterwegs neue Freunde: Die Vogelscheuche, der Blechmann und der feige Löwe wollen ihre Wünsche an den Zauberer herantragen. Am Ende müssen sie aber erkennen, dass nur sie selbst sich ihre Herzenswünsche erfüllen können.

Lisa Habermann spielt Dorothy: „Für mich ist Dorothy ein Mädchen wie ich und andere es auch waren, einfach ein Mensch, mit dem man sich identifizieren kann.“

ORF

Regisseur: Glaubt an eure Träume

Viel Witz hat Platz in dieser Inszenierung, trotzdem geht es dem Regisseur Aron Stiehl um viel mehr: „Ist eins und eins wirklich immer zwei? Ich glaube nicht. Und das ist es ja auch, was das Stück aussagt: Glaubt an eure Träume und glaubt an eure Phantasie und glaubt an die Geheimnisse des Lebens, weil ohne die sind wir nichts.“

ORF

Zauberer von Oz: Mehr Schein als Sein

Alle haben Angst vor dem großen Zauberer von Oz, der ist allerdings am Ende viel mehr Schein als Sein: Christoph Wagner-Trenkwitz spielt Professor Chester Marvel, den Zauberer von Oz: „Ich habe am Anfang eine kleine Szene als Professor und genieße das sehr, weil da kann ich schon ein bisschen erzählen. Und da ahnt man schon, dass da ein unheimlich ‚gescheiter und kompetenter‘ Mensch am Werk ist, der viel Wind ,macht und es ist nicht viel dahinter.“

ORF

Dorothy kommt am Ende doch wieder nach Hause, dorthin wo es für sie am schönsten ist. Ihren Ausflug in die Traumwelt von Oz wird sie aber nie vergessen.

Link: