Neuzugänge und Abgänge bei Eishockeyclubs

Neuigkeiten gibt es bei den Kaderplanungen der beiden Kärntner Eishockeyclubs KAC und VSV. Es gibt Neuzugänge aber auch Abgänge, der VSV sieht sich in den USA mögliche Legionäre an.

Beim KAC gibt es einen Legionärs-Neuzugang. Der amerikanische Stürmer Mitch Wahl wechselt vom Ligakonkurrenten Innsbruck nach Klagenfurt. Der 28-Jährige unterschrieb beim KAC einen Einjahresvertrag. Verlassen wird die Klagenfurter hingegen Manuel Ganahl. Der 27-Jährige wird im nächsten Jahr in der höchsten finnischen Liga bei Lahti auf Torjagd gehen. Ganahl spielte drei Jahre beim KAC und erzielte dabei 54 Tore. Marco Brucker wechselt von Klagenfurt nach Linz.

Abgänge gibt es aber auch beim EC VSV. So werden Torhüter David Kickert und Stürmer Valentin Leiler im nächsten Jahr ebenfalls in Linz spielen. Somit könnten den Villachern nach dem geplanten Abgang von Lukas Herzog beide Torhüter abhanden kommen. Trainer Gerhard Unterluggauer wird nächste Woche in die USA reisen, um dort zukünftige neue VSV-Legionäre zu beobachten.

Link: