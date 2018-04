Brand in Kraftwerk: 1.500 Haushalte ohne Strom

Donnerstagfrüh ist aus bisher unbekannter Ursache ein Brand im Dachstuhl des Kraftwerks Fraß in Frantschach-St. Gertraud ausgebrochen. 1.500 Haushalte waren rund zwei Stunden ohne Strom. Eine Wohnung wurde komplett zerstört, die Bewohner verloren ihr ganzes Hab und Gut.

Gegen 6.30 Uhr begann der Dachstuhl des Kraftwerks Fraß zu brennen. Sechs Feuerwehren stehen im Einsatz. Die Trafostation wurde aus Sicherheitsgründen von der KELAG außer Betrieb genommen, 1.500 Haushalte waren ohne Strom.

Die KELAG arbeitete an einer Umleitung, die Stromversorgung ist wieder hergestellt. Der Kommandant der FF Frantschach Thomas Eberhart, sagte, der Brand sei unter Kontrolle, derzeit führe man Nachlöscharbeiten durch.

Bachhiesl

Bewohner verloren alles

Die beiden Bewohner des oberen Stockwerks im Kraftwerk konnten sich gerade noch retten. Seine Wohnung wurde komplett zerstört, die beiden kommen bei ihrem Sohn unter, sagte Robert Mikusch, der ehemalige Betriebsmeister: „Wir sind Frühaufsteher, auf einmal macht es einen Knall im Vorhaus, aus einer Dose hat es herausgeraucht. Ich habe versucht, mit einem Feuerlöscher zu löschen, das ist aber nicht gelungen. Das Vorhaus war so verraucht, ich habe zu meiner Gattin gesagt, schnell raus. In kurzer Zeit war der ganze Dachstuhl im Vollbrand.“ Alles sei zerstört, das gesamte Hab und Gut verbrannt, so der 72-Jährige. Der Bau ist von 1924, der obere Teil des Hauses bestehe aus Holz.

ORF

Entdeckt hatte den Brand ein Mann, dessen Wohnung sich oberhalb des Kraftwerks Fraß befindet, er alarmierte die Einsatzkräfte.