Online-Physiotherapie für das Büro

Stundenlanges Sitzen im Büro kann krank machen. Zwei Kärntner Physiotherapeuten machen ihre Kunden nun mit Video-Physiotherapie mobil. Online stellen sie Übungsvideos zur Verfügung, die auch per Mail verschickt werden.

Auf den ersten Blick sieht die Praxis von Physiotherapeut Patrik Ruhdorfer in Finkenstein wie eine ganz normale Praxis aus. Massage-Liege, Trainingsgeräte, Schröpfgläser und verschiedene Modelle von Wirbelsäule und Muskelapparat sind hier zu finden. Doch auf den zweiten Blick ist diese Praxis anders. In einer Ecke steht nämlich Tobias Suntinger, der seinen Geschäftspartner Patrik dabei filmt, wie er einfache Basis-Übungen für die verkrampften Büro-Muskeln erklärt.

ORF

Der „Sixpack-Twister“ am Büro-Drehsessel ist eine der Übungen, die der Finkensteiner Physiotherapeut in seinen Online-Videos erklärt. Auf Wunsch bitten die beiden auch maßgeschneiderte Videos für Kunden und Firmen an. Die Videos kommen per E-Mail auf den Schreibtisch oder sind auf der Internetseite der Jungunternehmer abrufbar.

ORF

Der Privattrainer kommt ins Büro

Ziel sei, mehr Bewegung in den Büroalltag der Kunden zu bekommen und den inneren Schweinehund zu überwinden, sagt Patrik Ruhdorfer: „Wenn man nach Hause kommt, ist man meist schon müde. Hat man aber schon im Büro vier, fünf Übungen gemacht, ist man schon mobiler.“ Mit den Videos „kann man sich den Physiotherapeuten in das Büro holen“, sagt Tobias Suntinger: „Das ist wie ein Coaching am Arbeitsplatz. Und durch die Videos können wir die Übungen am besten vorzeigen.“

ORF

“Die Zeit ist keine Ausrede“

Der innere Schweinehund sei die größte Hürde für die Kunden, sagten die Jungunternehmer. Mangelnde Zeit als Ausrede für ein paar einfache Übungen lässt der Online-Physiotherapeut Patrik Ruhdorfer nicht gelten: „Auch die Rauchpause kann man nutzen, um sich einmal durchzustrecken.“ Jede Stunde eine kleine Übung, „und schon geht man mit einer guten halben Stunde Training aus dem Büro.“

Die Jungunternehmer kooperieren bereits mit Betriebsräten etlicher großer Firmen in Kärnten. Sie setzen dort vor allem auf die Kombination aus ein paar wenigen Trainingseinheiten im Jahr in den Firmen selbst und den Videos.

Acht bis zehn Stunden Sitzen am Tag

Wie krank das stundenlange Sitzen machen kann, erklärt Katrin Reichstamm, Sprecherin der Kärntner Physiotherapeuten im Berufs-Verband Physio Austria: „Im Durchschnitt sitzt jeder Österreicher in einem Büro 8,5 Stunden, in der Freizeit kommen ein bis zwei Stunden dazu“, sagt Katrin Reichstamm, Sprecherin der Kärntner Physiotherapeuten im Berufs-Verband Physio Austria. Und für so viel Sitzerei sei der menschliche Körper einfach nicht gemacht.

Vielfältige Beschwerden als Folge

Die Durchblutung ist geringer, dazu kommen falsche Haltung und Muskelschwäche. Die daraus resultierenden Beschwerden sind vielfältig. „Von Lendenwirbelsäulenproblemen, Verspannungen im Nacken, Kopfschmerzen und Müdigkeit reicht das Spektrum“, so Reichstamm. Auch seelische Belastungen und Stress können sich als muskuläre Verspannungen bemerkbar machen, ein recht neues, aber zunehmendes Phänomen, sagt die Sprecherin der Physiotherapeuten.