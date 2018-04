Schachtsturz: Kind wird psychologisch betreut

Nach einem Sturz in einem Brunnenschacht musste ein fünfjähriger Bub am Montag stundenlang neben seinem toten Sozialarbeiter ausharren, bis Rettung kam. Nun wird das Kind im Krankenhaus psychologisch betreut.

17 Meter tief stürzten der Bub und sein Betreuer am Montag in Villach-Landskron im elterlichen Garten des Buben in einen Brunnenschacht. Der 53-Jährige Sozialarbeiter konnte nur noch tot geborgen werden, der Bub überstand den Sturz leicht verletzt – mehr dazu in Schachtsturz: Kind wartete acht Stunden auf Hilfe. Doch bis schließlich Hilfe kam, musste der Bub rund acht Stunden neben dem toten Sozialbetreuer in dem einen Meter breiten Schacht ausharren. Damit er das Erlebte besser verarbeiten kann, wird der Fünfjährige nun auf der Intensivstation der Kinderabteilung im Landeskrankenhaus Villach psychologisch betreut.

Solche Erlebnisse gingen an einem Menschen natürlich nicht spurlos vorüber, sagt Primarius Wolfgang Wladika, Abteilungsvorstand der Kinder-Neurologie und Psychiatrie im Klinikum Klagenfurt. Wichtig sei jetzt, dass dem Buben Raum zum Erzählen des Ereignisses gegeben werde: „Man muss den Gefühlen des Kindes jetzt Raum geben, Interventionen machen jetzt weniger Sinn.“

„Rückkehr zur Familie jetzt wichtig“

Dass der Bub das Erlebte gut verarbeiten wird, das sei sicher nicht ausgeschlossen, „er muss keinen Schaden davontragen“, so Wladika: „Immerhin hat er eine extreme Situation bewältigt und er hat es geschafft, auf sich aufmerksam zu machen.“ Viel wichtiger als eine längere psychologische Betreuung sei jetzt auch, „die Rückkehr in die Familie, vor allem wenn die Eltern entsprechend instruiert werden.“ Trotzdem müsse die psychologische Entwicklung des Buben weiter beobachtet werden, sollte es in den nächsten Tagen und Wochen Verhaltensauffälligkeiten geben, mache eine erneute Behandlung Sinn.

Brunnenbau-Experte untersucht Unfallort

Am Unglücksort selbst, im Garten des Wohnhauses, wird noch immer nach der Ursache des Absturzes gesucht. Kriminalpolizei und ein Brunnenbau-Sachverständiger sind vor Ort, noch gibt es keine Ergebnisse. Der Leichnam des 56-jährigen Sozialbetreuers soll am Donnerstag obduziert werden.