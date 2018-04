Protestaktion: 90 Richter stürmen Gerichtssaal

Mit einer ungewöhnlichen Protestaktion protestieren Richter aus ganz Österreich am Mittwoch in Klagenfurt gegen die Sparpläne des Bundes. 90 Richter werden den großen Schwurgerichtssaal stürmen.

90 Richter aus ganz Österreich werden zu Mittag am Landesgericht erwartet, sie wollen öffentlichkeitswirksam in den großen Schwurgerichtssaal stürmen, um dort über die Einsparungspläne der Regierung und die möglichen Protestszenarien zu diskutieren. Insgesamt sollen bundesweit 40 Richter eingespart werden - mehr dazu in Gerichtspräsident warnt vor Sparplänen.

Landesgericht befürchtet Einschränkungen

Das Landesgericht Klagenfurt könnte die Auswirkungen des Sparpaketes bald zu spüren bekommen. Gleich vier Richter gehen in diesem Jahr in Pension und sollen nicht nachbesetzt werden, dazu kommen noch Richteramtsanwärter, die nicht übernommen werden können. Seit zwei Jahren würden manche Anwärter in Klagenfurt schon auf einen Posten warten, diese Richteramtsanwärter würden langfristig fehlen, sagt Richter Christian Liebhauser-Karl.

Unterstützung bekommen die Richter am Mittwoch auch von den zahlreichen Mitarbeitern des Landesgerichts und der Staatsanwaltschaft, denn laut Ministerium soll auch bei den Kanzleikräften der Richter eingespart werden.

Protestmaßnahmen werden besprochen

Die Informationsveranstaltung im Schwurgerichtssaal soll auch dazu dienen, noch einmal etwaige Protestmaßnahmen festzulegen. Denn am Donnerstag findet ein Treffen zwischen Regierungsvertretern und Vertretern der Justiz statt, dabei soll der Stellenplan noch einmal zentrales Thema sein. Sollten die Gespräche mit den Regierungsvertretern am Donnerstag nicht zu einem Ergebnis führen, kündigten die Richter massive Proteste an. Aus dem Büro des Vizekanzlers hieß es vor dem Treffen, das Justizbudget werde nicht mehr aufgeschnürt.