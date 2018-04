Zwei Schwerverletzte bei „Frontalem“

Zwei Menschen sind am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B100 in Kellerberg schwer verletzt worden. Ein Autolenker geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto.

Der Unfallverursacher war laut Polizei auf der B100 in Richtung Villach unterwegs, dabei geriet er aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er zunächst einen Pkw und stieß in weiterer Folge mit seinem Wagen frontal in ein entgegenkommendes Auto. Beide Lenker wurden schwer verletzt. Die B100 musste für die Aufräumarbeiten gesperrt werden, es wurde eine Umleitung über das Gemeindegebiet eingeleitet.

Erst am Sonntag wurden in Kärnten bei einem Frontalzusammenstoß in Lavamünd drei Menschen schwer verletzt- mehr dazu in Drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß.