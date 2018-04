Dealer nach Drogenverkauf verhaftet

Ein einschlägig vorbestrafter 26-jähriger Asylwerber ist in Klagenfurt unmittelbar nach einem Drogendeal verhaftet worden. Bisher konnte ihm der Verkauf von Kokain im Wert von 20.000 Euro nachgewiesen werden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Mann aus Guinea-Bissau bereits am 3. April verhaftet. Der Zugriff erfolgte unmittelbar nach dem Verkauf eines „Balls“ Kokain an eine amtsbekannte Drogenkonsumentin in Klagenfurt durch Beamte des Landeskriminalamts Kärnten festgenommen. Durch weitere Ermittlungen des Kriminalreferates beim Stadtpolizeikommando Klagenfurt konnte dem Mann bis dato der Verkauf von ca. 350 Gramm Kokain an zahlreiche Konsumenten im Bereich Klagenfurt mit einem Straßenverkaufswert von ca 20.000 Euro nachgewiesen werden.

Bei einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung des Mannes fanden die Beamten 13 weitere „Balls“ Kokain und eine geringe Menge Cannabiskraut. Umfangreiche Ermittlungen zur Ausforschung weiter Abnehmer laufen, der mutmaßliche Dealer sitzt in Haft.

