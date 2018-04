FPÖ stellt Team für Legislaturperiode vor

Am Dienstag hat auch die FPÖ ihre Personalentscheidungen für die kommende Legislaturperiode vorgestellt. Neue Landesparteisekretäre sind Isabella Theuermann und der Hüttenberger Bürgermeister Josef Ofner, der auch in den Bundesrat zieht.

Klubobmann wird Parteichef Gernot Darmann, der ja bisher als Landesrat in der Regierung saß. Sein Vorgänger Christian Leyroutz wird geschäftsführender Klubobmann. Josef Lobnig bleibt 3. Landtagspräsident.

ORF/Christoph Glantschnig

Einstimmige Beschlüsse

Alle Vorstandsbeschlüsse seien einstimmig gefasst worden, sagte Obmann Gernot Darmann am Dienstag. Er selbst wird neuer FPÖ-Klubobmann im Landtag und den Kontrollausschuss leiten. Christian Leyroutz wechselt nun doch nicht in den Nationalrat, sondern wird geschäftsführender Klubobmann. Leyroutz soll sich also um die organisatorischen Aufgaben kümmern, Darmann um die Parteiarbeit: „Dass ich auch weiterhin den Kontakt in den Talschaften zu den Bürgern halte und Persönlichkeiten wie Unternehmer, Senioren, Jugend. Dazu braucht es Politiker, die im Land unterwegs sind“, so Darmann.

Ansage in Richtung Koalition

Im Landtag wird Josef Lobnig wie zuletzt Dritter Präsident bleiben, einzige Frau im neunköpfigen Klub wird Elisabeth Dieringer-Granza. In Richtung der neuen SPÖ-ÖVP-Koalition sagte Darmann, dass „diese Chaos- und Misstrauenskoalition-... in ihrer Machtfülle erst recht eine Kontrolle braucht.“ Es werde eine konstruktive, pointierte, sachlich orientierte und auch harte Oppositionspolitik geben.

Darmann verwies auf die rechtlichen Möglichkeiten. Mit ihren neun Abgeordneten kann die FPÖ aus eigener Kraft Sondersitzungen und Untersuchungsausschüsse einberufen, gemeinsam mit dem Team Kärnten auch Volksbefragungen einleiten: „Aus diesen Möglichkeiten werden wir uns auch bedienen.“

Vorbereitungen schon in Richtung 2021

In den Bundesrat entsendet die FPÖ den Hüttenberger Bürgermeister Josef Ofner. Er wird gleichzeitig auch Landesparteisekretär, gemeinsam mit Isabella Theuermann, die erst Mitte Dezember vom Team Kärnten zu den Freiheitlichen wechselte. Beide sollen die Partei fit machen für die Gemeinderatswahl 2021. Theuermann sagte, sie freue sich, dass sie ihre Kompetenz als ehemalige Obfrau des Kontrollausschusses einbringen dürfe. Sie bekomme nur eine Aufwandsentschädigung, es sei keine bezahlte Position.

Ofner wird sich vorrangig um Gemeindeagenden kümmern. Er sagte, er sei dankbar, „dass die Gremien einstimmig entschieden haben und dass wir mit Erwin Angerer eine starke Achse aus der Landespartei nach Wien bilden können.“

