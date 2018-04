Carmen Thalmann beendet Karriere

Die Drautaler Skirennläuferin Carmen Thalmann beendet überraschend ihre Karriere. Nach einem Kreuzbandriss 2016 kam sie heuer im Weltcup über einen elften Platz in Ofterschwang nicht hinaus. Ein Podestrang blieb ihr in ihrer Laufbahn verwehrt, 15-mal war sie in den Top Ten.

„Es war ein wunderbares Kapitel in meinem Leben, das ich nie vergessen werde. Aber seit ich ein kleines Kind war, habe ich mir immer vorgenommen, alles mit Liebe zu machen. Das vergangene Jahr war sehr hart, ich habe versucht, mein Lächeln zu behalten, aber ich musste realisieren, dass ich das nicht mehr kann. Ich habe mein Lächeln verloren“, so die Slalom-WM-Siebente von 2015 und Team-WM-Goldmedaillengewinnerin von 2013 auf Instagram über ihre Beweggründe.

Sie bedankte sich bei ihren Eltern, ihrem „verrückten Fanclub“ und allen, die sie unterstützten.