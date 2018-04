Fusion Unfallkrankenhaus mit Klinikum fraglich

Nach Aussagen der Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) zu einer möglichen Auflösung der Unfallversicherung AUVA und möglichen Schließung UKH herrscht große Verunsicherung. Auch die Zusammenlegung des UKH mit dem Klinikum Klagenfurt scheint fraglich.

Hintergrund der Sparvorgaben ist ein Wahlversprechen der Bundesregierung, das die Senkung der Lohnkosten für die Unternehmer betrifft. So soll der Arbeitgeberbeitrag an der Unfallversicherung von 1,3 auf 0,8 Prozent gesenkt werden. Für die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt wären das 500 Millionen Euro weniger im Jahr.

Dieses Geld muss also - nach Vorstellung der Sozialministerin - eingespart werden. Ein Konzept müsste bis Ende des Jahres fertig sein, hieß es ursprünglich. Nun gab die Ministerin bereits jetzt bekannt, dass sie davon ausgehe, dass die AUVA die Einsparung nicht zustande bringe und daher aufgelöst werde. In Kärnten wäre von der Auflösung der AUVA das Unfallkrankenhaus in Klagenfurt betroffen.

AUVA: „Alles offen“

Der Obmann der AUVA, Anton Ofner, zeigte sich erstaunt, dass der Zeitplan offenbar einseitig aufgekündigt sei. Dabei könnten die geforderten Einsparungen erbracht werden, wenn die AUVA von versicherungsfremden Leistungen und Querfinanzierungen befreit werde, sagt Ofner.

45.000 Patienten im UKH Das Unfallkrankenhaus in Klagenfurt versorgt derzeit mit 380 Mitarbeitern - davon etwas mehr als 50 Ärzte - jedes Jahr rund 45.000 Patienten.

Fraglich ist auch, wie es etwa in Kärnten mit der Zusammenarbeit zwischen dem UKH und dem Klinikum des Landes weitergehen soll. Das UKH soll ja ins Klinikum siedeln. AUVA-Chef Ofner sagt, es sei alles ungeklärt und auch nicht das Interesse des Landes, die Einrichtungen zu übernehmen: „Es fehlt natürlich auch die entsprechende Finanzierung dazu. Wir haben solche Kooperationsprojekte ja auch in anderen Bundesländern.“ Sie seien samt und sonders gefährdet. Würde das Unfallkrankenhaus mangels Finanzierung geschlossen, müssten diese künftig alleine vom Klinikum versorgt werden.

Prettner: Schweres „Hartinger-Klein-Foul“

Die Kärntner Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) zeigt sich in einer ersten Reaktion schockiert von den Zusperrplänen. Wenn die UKH-Patienten im Klinikum behandelt werden müssten, müsste auch das Land die Kosten übernehmen. Was die Ministerin plane, sei ein Sparen des Bundes auf Kosten der Länder, so Prettner. Sie sprach von einem „schweren Hartinger-Klein-Foul“.

