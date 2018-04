Politologe: „Imageschaden bleibt“

Nachdem sich die Wogen zwischen SPÖ und ÖVP geglättet haben, werden am Freitag ausverhandelte Koalitionspunkte in Textform gebracht und sollen am Samstag den Delegierten präsentiert werden. Was bleibt, ist ein Imageschaden, so der Politologe Peter Filzmaier.

Die SPÖ-ÖVP-Koalition ist seit Donnerstag wieder auf Schiene, nach dem die ÖVP alle Bedingungen der SPÖ - auch die Aufhebung des Einstimmigkeitsprinzips - akzeptiert hatte - mehr dazu in SPÖ und ÖVP einig: Koalition gerettet. Vertreter beider Parteien sitzen seit Freitagfrüh in Untergruppen zusammen, um die ausverhandelten Punkte der Koalitionsvereinbarung schriftlich festzuhalten. Dabei geht es vor allem um Formulierungen und Details.

Kaiser will Zeitplan einhalten

Um 17.00 Uhr werden dann die Verhandlungsteams beider Parteien im SPÖ-Klub zusammentreffen, um das Papier nochmals gemeinsam abzustimmen. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sagte, Eile sei angebracht, weil man den Ehrgeiz habe, den Zeitplan einzuhalten. Er will zumindest eine Rohfassung am Samstag bei der Kärnten Konferenz der SPÖ präsentieren. 200 Delegierte sollen die Koalitionsvereinbarung absegnen.

„Schlechterer Start als gedacht“

Dennoch bleibe laut Politologe Peter Filzmaier, ein Imageschaden: „Die Koalition hat einen viel schlechteren Start als gedacht und erhofft. Was immer die Gründe waren, ein persönlich motivierte Rücktritt des Ex-ÖVP-Chefs, eine ÖVP-interne Intrige in Kärnten oder ein völlig verkorkster Masterplan von wem auch immer. Man hat als ÖVP weniger als vorher. Man bleibt zwar Regierungspartner, kann aber überstimmt werden.“

Auch die SPÖ habe einen Imageschaden mit abbekomme. Formal hätte man sich geeinigt, die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips könnte allerdings Gefahren mit sich bringen, so Filzmaier: "Es kann lange gut gehen, aber eine Koalition hat auch Probleme. Wenn es laufend Kampfabstimmungen geben solle, dürfte die Stimmung auch schlechter werden. Die Alternative wären aber Neuwahlen, so Filzmaier.

FPÖ: Landesverfassung missbraucht

Die FPÖ sprach am Freitag in einer Aussendung davon, dass Rot-Schwarz die Landesverfassung missbrauchen und zeigt sich gespannt, ob alle sechs ÖVP-Abgeordneten im Landtag der Verfasungsänderung auch zustimmen werde. Der zurückgetretene Bürgermeister und ÖVP-Landtagsabgeordnete Ferdinand Hueter sagte am Freitag gegenüber dem ORF, er müsse sich diese Abschaffung des Einstimmigkeitspinzips nochmals genau ansehen.

