ÖVP will SPÖ-Ultimatum erfüllen

Am Donnerstag hat es ein Gespräch zwischen Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und ÖVP-Obmann Markus Gruber gegeben. Die ÖVP will den Bedingungen zustimmen, bevorzugt bei der Einstimmigkeitsregel aber eine temporäre Lösungl. Kaiser lehnt dies ab.

Beide Seiten betonten das angenehmen Klima. Bei dem Gespräch war auch der am Mittwoch zurückgetretene ÖVP-Obmann Christian Benger dabei. Die ÖVP stimmt den Forderungen nach Verhandlungen auf Augenhöhe mit dem Bund beim Kärntenpaket zu. Auch dem Punkt, dass die Vereinbarungen der Koalitionsgespräche halten sollen, stimmt die ÖVP zu - mehr dazu in Kaiser stellt ÖVP Ultimatum.

Einstimmigkeitsregelung ist Knackpunkt

Allerdings spießte es sich bei der Forderung von Kaiser nach einer Aufhebung der in der Verfassung festgeschriebenen Einstimmigkeit bei Entscheidungen der Landesregierung. Kaiser will damit Mehrheitsentscheidungen möglich und etwaige Dauerblockaden durch einen Koalitionspartner ÖVP verhindern. Eine Änderung dieser Regelung wäre durch eine Verfassungsänderung möglich, wenn auch kompliziert - mehr dazu in Verfassungsänderung wäre kompliziert. Mit einer Zustimmung, so Kaiser, könnte die ÖVP das Vertrauen wieder herstellen.

Allerdings reiche ihm keine Zusage Grubers, es müsste einen Vorstandsbeschluss geben - bis Donnerstag 20.00 Uhr. Dann könnte der zeitliche Fahrplan bis zur konstituierenden Landtagssitzung eingehalten werden.

Temporäre Lösung für Kaiser inakzeptabel

Die ÖVP hätte lieber eine temporäre Lösung, die Kaiser aber ablehnt: „Ich habe aber klar gemacht, dass diese Forderung eine conditio sine qua non ist.“ Er sei dabei auf ein „entsprechend verständnisvolles Vis-a-vis“ getroffen, so Kaiser. Auf die Frage, ob er sich Gruber als Regierungspartner vorstellen könne, sagte Kaiser, er könne mit jedem Partner innerhalb des Verfassungsbogens zusammenarbeiten. Gefragt, ob er optimistisch bezüglich einer Zustimmung der ÖVP zu den SPÖ-Forderungen sei, erklärte Kaiser: „Vernunft und Verantwortung müssten bei der ÖVP eine starke Schlagseite erzeugen, die diesmal nach links geht.“

Gruber will rechtliche Fragen klären

Gruber sagte, es gehe nun um die rechtliche Klärung einiger Fragen, aber er sei zuversichtlich. Er will am Donnerstag noch entsprechende Rücksprache halten, meinte aber, das gehe sich bis zum Ende des Ultimatums um 20.00 Uhr aus. Auf die Frage, wer im Falle einer Koalitionseinigung mit ihm in die Landesregierung einziehen werde, wollte er sich nicht äußern. Er trete in große Fußstapfen, sagte Gruber, werde aber seinen eigenen Weg gehen.

FPÖ: Alleinherrschaft der SPÖ

Das geforderte Aussetzen des Einstimmigkeitsprinzips mittels Verfassungsänderung ermögliche eine Alleinherrschaft der SPÖ in Kärnten, sagte FPÖ-Obmann Gernot Darmann am Donnerstag. Die SPÖ verlange nun eine bedingungslose Unterwerfung und nehme die ÖVP an die kurze Leine. Man könne gespannt sein, wie der designierte Parteichef Martin Gruber, der durch seine absolut SPÖ-kritische Haltung im Gemeindebund regelmäßig auffalle, damit umgehe. Der letzte Funke Selbstachtung der ÖVP stehe auf dem Spiel, so der FPÖ-Chef. Sie werde wohl noch auf dem Boden liegend eine Rolle machen, nur um in der Regierung zu bleiben.

Team Kärnten: Freibrief für Alleinherrschaft

Alles, was an Werten, Würde und Charakter da war, sei an der Garderobe abgegeben worden, so Team Kärnten Obmann Gerhard Köfer. Die Abschaffung der Einstimmigkeit sei der Freibrief für einen Alleingang der SPÖ.

