Vierter Drogentoter in Kärnten

Bereits am 22. März ist in Krumpendorf ein 38-jähriger Mann tot in seiner Wohnung gefunden worden. Eine durchgeführte Obduktion erhärtete den Verdacht, dass der Mann nach Drogenkonsum starb. Er wäre damit der vierte Drogentote heuer in Kärnten.

Die Polizei fand den Toten in der Wohnung, als sie ihn vernehmen wollten. Da die Todesursache vorerst unklar war und in der Wohnung Suchtgiftutensilien und verschieden Medikamente aufgefunden wurden, hatte die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Obduktion des Leichnams angeordnet. Die durchgeführte Obduktion ergab den Verdacht, dass der Mann aufgrund einer Suchtgiftintoxikation verstarb.

Toxikologisches Gutachten steht noch aus

Eine Aussage über den exakten Konsum von illegalen Suchtmitteln kann erst nach Erstellung eines toxikologischen Gutachtens getroffen werden. Weitere kriminalpolizeiliche Erhebungen werden derzeit noch geführt. Erst am Mittwoch wurde von der Polizei bekannt gegeben, dass ein 36-jähriger Italiener in der Wohnung eines Bekannten an Drogenkonsum gestorben war - mehr dazu in Drogentoter in Klagenfurt gefunden. Die beiden anderen Drogenopfer sind ein 24-jähriger Wolfsberger und ein 30-jähriger Klagenfurter.