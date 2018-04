Porträt des neuen ÖVP-Obmanns

Martin Gruber ist seit 4. April neuer Obmann der ÖVP Kärnten und löste Christian Benger ab. Seit 2009 ist er Bürgermeister von Kappel am Krappfeld, davor war er persönlicher Referent von Landesrat Josef Martinz.

Martin Gruber absolvierte die Agrar-Handelsakademie in Althofen, er ist verheiratet, Vater zweier Kinder und Hauptfeuewehrmann. Er ist schon in der zweiten Amtsperiode Bürgermeister in Kappel, bei Amtsantritt 2009 war er mit 25 Jahren der jüngste Bürgermeister Österreichs. Seit 2010 ist Gruber Geschäftsführer der Beteiligungs- und Infrastruktur Kappel am Krappfeld. Seit 2014 ist er erster Vizepräsident des Kärntner Gemeindebundes, seit April 2016 Bezirksparteiobmann der ÖVP im Bezirk St. Veit.

Außerdem ist er Landesobmannstellvertreter im Bauernbund Kärnten und Kammerrat der Landwirtschaftskammer Kärnten sowie Vorstandsmitglied. In der Freizeit spielt er Theater, er ist auch Präsident des Fußballklubs Kappel. Er betreibt auch noch eine Landwirtschaft. In die Politik kam er durch seinen Vater, der auch jahrelang politisch tätig war.

ORF

Bei der Landtagswahl in Kärnten 2018 war er Spitzenkandidat im Wahlkreis Ost, am 12. April 2018 soll er in der konstituierenden Landtagssitzung der 32. Gesetzgebungsperiode als Abgeordneter zum Kärntner Landtag angelobt werden.

Link: