Wie geht es nach Benger-Rücktritt weiter?

Am Mittwochnachmittag haben sich die SPÖ-Gremien getroffen, um die weitere Vorgangsweise zu besprechen. Am Abend tagen das ÖVP-Präsidium und der Landesparteivorstand. Möglich wäre, dass bereits am Abend ein neuer ÖVP-Obmann präsentiert wird.

Um 15.00 Uhr kam das Koalitionsverhandlungsteam der SPÖ im Landtagsklub im Klagenfurter Landhaus zusammen, um darüber zu beraten, wie die Partei mit der neuen Situation umgehen wird. Nach der Sitzung werde es keine Pressekonferenz und auch kein Statement geben, hieß es aus der Partei am Mittwochnachmittag. Erst wenn die ÖVP die Weichen für die Zukunft gestellt habe, will die SPÖ Auskunft geben.

Gespräche in einem Klagenfurter Hotel

Das Präsidium der ÖVP trifft sich um 18.30 Uhr, der Landesparteivorstand um 20.30 Uhr in einem Klagenfurter Hotel. Gesucht werden ja ein neuer Obmann und auch ein möglicher Landesrat oder eine Landesrätin. Möglich wäre es, dass bereits am Mittwochabend ein neuer Parteichef präsentiert wird. Christian Benger hatte am Mittwochvormittag bei seiner Rücktrittspressekonferenz gesagt, er sehe die geplante Koalition zwischen der SPÖ und ÖVP nicht in Gefahr, mehr dazu in Nach Benger-Rücktritt wackelt Koalition .

Spekulationen um neuen ÖVP-Obmann

In Politkreisen wird spekuliert, wer die Nachfolge von Christian Benger antreten wird, viele Namen werden genannt, unter anderem der Kurz-Vertraute Sebastian Schuschnig. Er war Obmann der Jungen Volkspartei in Kärnten und Stellvertreter Bengers als Landesrat. Genannt wird auch Ferdinand Hueter, der am Dienstag als Bürgermeister von Berg im Drautal zurückgetreten ist. Oder Martin Gruber, der Bürgermeister aus Kappel am Krappfeld sowie Silvia Häusl-Benz, Bürgermeisterin von Pörtschach und der Villacher Nationalratsabgeordnete Peter Weidinger.

Landeshauptmann Peter Kaiser hat alle geplanten Termine mit der ÖVP vorerst abgesagt. An der konstituierenden Landttagssitzung am 12. April werde aber vorerst festgehalten, hieß es.