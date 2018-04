Zubetoniertes WC: Mehr Beton als gedacht

Die Reparaturarbeiten des irrtümlich zubetonierten WC-Kanals am Klagenfurter Benediktinermarkt dauern länger. Es wurde mehr Beton in den Kanal geschüttet als angenommen. Der Kanal dürfte auf einer Länge von 20 Metern beschädigt sein.

Die einzige öffentliche WC-Anlage am Benediktinermarkt wurde Ende März bei Arbeiten einer Baufirma beschädigt. Der Kanalschacht wurde dabei irrtümlich zubetoniert, mehr dazu in WC-Kanal versehentlich zubetoniert. In dieser Woche starteten die Reparaturarbeiten. Dabei stieß die zuständige Baufirma auf unerwartet viel Beton.

Der Kanal von innen Bist zu 20 Meter des Kanals wurden mit Beton aufgefüllt. (Video: Stadt Klagenfurt)

Nächste Woche wird weitergestemmt

„Es wird befürchtet, dass der Kanal bis zu einer Länge von 20 Metern zubetoniert wurde, vielleicht sogar noch länger“, so Stadtrat Markus Geiger (ÖVP), der auch der zuständige Marktreferent ist. Die Arbeiten werden daher noch weiter andauern, so Geiger. Weil das WC-Rohr immer enger wird, muss jetzt auch zusätzliches Gerät angeschafft werden. Die Kosten für die Reparaturarbeiten trägt die zuständige Baufirma, die den Schaden verursacht hat.

„Die Arbeiten stehen in dieser Woche still, der Beton wird erst nächste Woche weiter weggestemmt“, so Geiger. Für die Marktbesucher wurden bereits bei Bekanntwerden mobile Toiletten aufgestellt. Es wird zwei Mal am Tag gereinigt und abgepumpt. Wie lange die Reparaturarbeiten dauern werden, ist vorerst noch ungewiss.