Verhafteter büxt bei Rauchpause aus

Ein 18-jähriger Klagenfurter ist nach seiner Verhaftung während einer Rauchpause aus der Polizeiinspektion geflüchtet. Er entkam in ein nahegelegenes Lokal, wo ihn die Beamten wenig später unter einem Tisch versteckt fanden.

Festgenommen wurde der 18-jähriger, ein in Klagenfurt lebender kroatischer Staatsangehöriger, am Sonntag wegen mehrfacher Körperverletzung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft. Die Polizisten brachten den jungen Mann zur Polizeiinspektion Landhaushof in der Klagenfurter Innenstadt. Bei der Einvernahme bat der 18-Jährige dann darum, eine Rauchpause machen zu dürfen, was in Begleitung eines Beamten auch gewährt wurde.

Womit der Polizist aber wohl nicht gerechnet hatte: Der 18-Jährige nutzte die Rauchpause zur Flucht. Er rannte dem Beamten Richtung Innenstadt davon, sofort wurde eine Fahndung eingeleitet. Lange dauerte die Flucht des 18-Jährigen nicht, schon rund 15 Minuten später wurde er in einem benachbarten Lokal gefunden, wo er sich unter einem der Tische versteckt hatte.

Flucht mit Taxi misslang

Der 18-Jährige dachte aber nicht daran, sich in dem Lokal verhaften zu lassen. Erneut lief er davon, diesmal verfolgt von mehreren Polizisten. In der angrenzenden Theatergasse versuchte er in ein Taxi zu steigen, um mit diesen weiter zu flüchten. Es kam zur Rangelei mit den Polizisten, einen der Beamten warf der 18-Jährige zu Boden, dieser wurde unbestimmten Grades verletzt. Nach der erneuten Festnahme wurde der 18-jährige in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht, er wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung angezeigt.