Arbeitslosigkeit sinkt weiter

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum März des Vorjahres um 8,4 Prozent gesunken, wenn man die Schulungsteilnehmer mit einrechnet. Die Arbeitslosenquote beträgt damit 10,4 Prozent, im Vorjahr waren es 11,4 Prozent.

Derzeit suchen 27.631 Menschen in Kärnten einen Job, davon sind 3.378 derzeit in einer Schulung, 15.457 sind männlich, 12.174 Frauen sind arbeitssuchend bzw. in Schulungen. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit beträgt bei den Männern 4,7 Prozent und bei den Frauen 12,7 Prozent.

Weiter steigt die Nachfrage nach Arbeitskräften, sagt Peter Wedenig, der stellvertretende Geschäftsführer des AMS Kärnten. Bei den Beschäftigten gebe es ein Plus von 2,3 Prozent (5.000 Personen). Das AMS verzeichnet auch einen Beschäftigtenrekord. Derzeit gibt es in Kärnten rund 209.000 Beschäftigte, im Krisenjahr 2009 waren es um 10.400 weniger.

Auch für Frauen gibt es wieder mehr Jobs, da Fremdenverkehr, Handel und Büros mehr Arbeitskräfte suchen. Nach den Prognosen soll es im Jahresschnitt rund 900 Arbeitslose weniger geben, beim derzeitigen Trend könnte laut Wedenig mehr möglich sein.

Großer Rückgang bei Jugendlichen

Einen leichten Rückgang von minus 2,4 Prozent gibt es bei den Arbeitslosen über 50 Jahren. Bei Jugendlichen sind es 17,7 Prozent weniger, die arbeitslos gemeldet sind. Auf 462 offene und sofort verfügbare Lehrstellen kommen 443 Lehrstellensuchende.

Die meisten Arbeitslosen gab es im März in den Branchen Bau, Metall-Elektro, Holz und Hilfsberufe, gefolgt von Handel und Fremdenverkehr, dies auch saisonbedingt. In diesen Branchen gab es im März zwar offene Stellen, aber weniger, als gesucht wurden. Den größten Rückgang bei den Arbeitslosen gibt es im Bezirk Spittal, gefolgt von Hermagor und Villach.

