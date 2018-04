Drogendealer in Villach festgenommen

Das Stadtpolizeikommando Villach hat nach Ermittlungen einen 29-jährigen Mann aus Nigeria als mutmaßlichen Dealer ausgeforscht und festgenommen. Er soll mit Kokain, Heroin und Cannabis im Ausmaß von zehntausenden Euro gehandelt haben.

Der Mann soll einen so genannten szenetypischen Wohnungsverkauf betrieben und dies laut Polizei fast 24 Stunden täglich. Dabei wurde ein Personenkreis von 25 Personen fortlaufend mit Drogen versorgt. Der Verdächtige wurde in seiner Wohnung, unmittelbar nach einer Kokainübergabe an einen seiner Abnehmer, aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt festgenommen.

Verdächtiger nicht geständig

Bei der durchgeführten Hausdurchsuchung konnte unter anderem verkaufsfertiges und entsprechend portioniertes Kokain vorgefunden und sichergestellt werden. Der Nigerianer zeigte sich zum Suchmittelhandel im großen Ausmaß nicht geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Kunde als Handtaschenräuber

Im Zuge der Erhebungen konnte die Polizei auch gleich zwei versuchte Handtaschenraube vom Jänner in Villach klären. Als Tatverdächtiger wurde ein 26-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land ausgeforscht und festgenommen. Bei den Einvernahmen war er geständig. Als Motiv nannte er seine Suchtmittelabhängigkeit und die damit einhergehende Geldnot.

Links: