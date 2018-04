63-jähriger nach Sturz auf Piste gestorben

Ein 63-jähriger Mann ist am Montag nach einem Sturz auf dem Nassfeld gestorben. Die Todesursache ist unklar, es gab beim Sturz keine weiteren Beteiligten. Die Reanimation blieb erfolglos. Die Polizei ärgert sich über filmende Schaulustige.

Der Mann war mit seinem Sohn auf dem Nassfeld Skifahren, der Sohn sah den Sturz des Vaters aber nicht. Laut Polizei erlitt der 63-Jährige schwere Kopfverletzungen. Die anwesende Bergrettung begann mit der Reanimation, die vom Notarzt des Rettungshubschraubers fortgesetzt wurde. Der Arzt konnte aber schließlich nur den Tod feststellen. Die Ärztin, die die Totenbeschau durchführte, empfahl eine Obduktion, darüber muss nun die Bezirkshauptmannschaft entscheiden.

Schaulustige filmten Rettungseinsatz

Albert Schellander von der Polizei Kötschach war vor Ort und ärgert sich über die Schaulustigen, die mit ihren Handys den Rettungseinsatz filmten. Die Helfer hätten in so einem Moment anderes zu tun, als sich um filmende Gaffer zu kümmern. Er appelliert, die Pietät der Betroffenen zu wahren, jeder könnte nach einem Unfall in so eine Lage kommen. Gegen Schaulustige gibt es kein Gesetz, das Hochladen von Bildern ins Internet ist aber eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte.