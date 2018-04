Klagenfurt steuert auf Feier-Höhepunkt zu

Die Feiern zum 500-Jahr-Jubiläum der Stadt Klagenfurt finden am 24. April ihren Höhepunkt mit einem Festakt im Wappensaal. Bis Herbst soll es 150 Veranstaltungen geben, die sich der Geschichte der Stadt aus allen Blickwinkeln annähern.

Am 24. April 1518 schenkte Kaiser Maximilian die Stadt den Kärntner Landständen. Damit setzte ein Bauboom in Klagenfurt ein, wie er in späteren Jahrhunderten kaum noch erreicht wurde. Innerhalb weniger Jahrzehnte entstand die Innenstadt mit ihren rund 50 Renaissance-Innenhöfen und Prachtbauten. Italienische Baumeister sorgten für das heute noch spürbare südliche Flair in der späteren Landeshauptstadt.

ORF

Tag der offenen Tür am Samstag

Martin Sturz ist als Koordinator für die Festivitäten im Jubiläumsjahr zuständig. Am Tag der offenen Tür im Rathaus am kommenden Samstag werden die Abteilungen die Geschichte der Stadt revue passieren lassen. Die Feuerwehr wird auf dem Neuen Platz ein historisches und ein neues Löschauto präsentieren. Man kann sich vom Magistrat abseilen lassen." Man zeige die Entwicklung der Stadtwerke vom ersten Fernheizwerk bis zu neuen Technologien der Mobilität, so Strutz.

ORF

Höhepunkt der Feiern wird der 500. Jahrestag der Stadtschenkung sein, mit einem großen Festakt im Wappensaal, wo noch heute das Fresko des Barockmalers Ferdinand Fromiller an die Schenkung erinnert. Konrad Paul Lissmann werde darüber sprechen, wie sich die Stadt weiterentwickeln solle, so Strutz. Den kulturellen Teil werde Autor und Büchnerpreisträger Josef Winkler zeigen, Claudia Fräss-Ehrfeld werde eine historische Betrachtung vornehmen. Alle Festlichkeiten werden live online übertragen.

Geschichte der Kirchen

Schon am Sonntag zuvor gibt es einen ökumenischen Gottesdienst in der Domkirche, die zuerst evangelisch dann erst katholisch war, so Strutz. Es präsentieren sich beide Kirchen, es gebe eine Ausstellung, die die Geschichte der Kirchen zeige.

Ein festlicher Ball in feierlichem Rahmen, ein Konzert bei dem Kinderwünsche mit Luftballons in die Höhe steigen werden und eine Kinder-Mitmachausstellung sind weitere Höhepunkte. Insgesamt sind mehr als 150 Veranstaltungen geplant, im Herbst gibt es dann kulturelle und wissenschaftliche Höhepunkte, wo auch wieder die wechselvolle Geschichte der Stadt und die Auswirkungen auf das Leben der Menschen im Mittelpunkt steht.