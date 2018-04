Schüsse in Wald - zwei Männer festgenommen

Zwei Männer sind nach einer Fahndung am Sonntag in Klagenfurt gefasst worden. Sie sollen in einem Wald Schüsse abgegeben haben, Passanten riefen die Polizei. Die Hintergründe sind noch unklar.

Ein Großeinsatz der Polizei war am Sonntagabend im Bereich der Klagenfurter Nordumfahrung im Gange. Auch die Sondereinsatzgruppe „Cobra“ und ein Polizeihubschrauber waren daran beteiligt. Hintergrund des Einsatzes waren Schüsse in einem Wald im Bezirk Klagenfurt, die von Passanten angezeigt wurden. Zwei Männer wurden mittlerweile festgenommen und werden befragt.